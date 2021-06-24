Болгарские города стали городами-побратимами с крымскими городами

Болгарские города Первомай и Садово стали городами побратимами с крымскими городами Судак и Саки. Соответствующие соглашения представители Болгарии и Крыма 23 и 24 июня подписали в рамках Международного форума болгарской культуры в Крыму «Розафест», который проходит при поддержке Фонда президентских грантов и под патронатом Главы Ресрублики Крым Сергея Аксёнова. Официальную делегацию Республики Болгарии представляли мэр города Садово Здравком Димитър, мэр города Калофер Стоянов Румен и заместитель мэра города Первомай Радослава Спасова.

Дружба между Болгарией и Россией насчитывает тысячелетия. Нас связывает православие, письменность и освобождение Болгарии русскими войсками. Надеюсь, что у нас будет плодотворное сотрудничество, которое продолжится и после нас, — подчеркивает мэр города Садово Здравком Димитър.

В свою очередь, мэр города Калофер Стоянов Румен сделал акцент, что у обеих республик есть очень сильный фундамент для дальнейшего развития экономическо-культурных сфер.

Площадка Форума объединила представителей науки, бизнеса, власти, общественных организаций, финансовый и интеллектуальный потенциал регионов с целью возрождения былого сотрудничества в эфиромасличной отрасли обеих республик. Крым и Болгарию объединяют благоприятные климатические условия, естественное плодородие почв и вековые традиции земледелия.

Напомним, ключевым событием Форума стал одноименный фестиваль, который собрал гостей на цветущих полях в Белогорском районе и покорил сердца крымчан.

На Розафест нам удалось воссоздать атмосферу Болгарии в Крыму. Цветущие девушки на цветущем розовом поле, болгарский колорит и гости Фестиваля — настоящий праздник лета, который мы хотели создать и у нас получилось, — подытожила на пресс-конференции председатель КРОО «Центр болгарской культуры им. Ивана Вазова», организатор Международного Форума болгарской культуры в Крыму «Розафест» Алла Аман.

фото: пресс-служба фестиваля «Розафест»