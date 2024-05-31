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Больничный конфликт в Симферопольском районе завершился… убийством
Фото: прокуратура РК

Больничный конфликт в Симферопольском районе завершился… убийством

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 15:43 31.05.2024

В Симферопольском районе в колонию отправится мужчина за убийство.

Судом установлено, что подсудимый в декабре 2023 года в вечернее время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в медицинском учреждении, в ходе конфликта с соседом по палате нанес пострадавшему один удар ножом в область шеи. В результате полученных травм последний скончался, — рассказали подробности в прокуратуре Крыма.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 6 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

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