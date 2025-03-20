Больницы Крыма передали очередную партию медикаментов в зону СВО

Активное участие в подготовке гуманитарного груза приняли коллектив Республиканского центра паллиативной медицинской помощи, Крымского республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн, Крымского республиканского центра медицины катастроф и СМП, РКБ им. Н. А. Семашко, Клинической психиатрической больницы №5, Симферопольского клинического роддома №1, Симферопольской поликлиники №3 и Евпаторийской горбольницы.
Волонтеры Штаба общественной поддержки «Единой России» доставят помощь нескольким подразделениям, выполняющим боевые задачи на Курском, Херсонском и Донецком направлениях.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
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