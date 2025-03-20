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Больницы Крыма передали очередную партию медикаментов в зону СВО
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Больницы Крыма передали очередную партию медикаментов в зону СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:20 20.03.2025

Коллективы медицинских организаций Крыма собрали очередную партию гуманитарной помощи для отправки в зону проведения специальной операции. В гуманитарный груз вошли лекарственные препараты, медицинские изделия и другие расходные материалы, необходимые для оказания помощи при различных ситуациях.

Активное участие в подготовке гуманитарного груза приняли коллектив Республиканского центра паллиативной медицинской помощи, Крымского республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн, Крымского республиканского центра медицины катастроф и СМП, РКБ им. Н. А. Семашко, Клинической психиатрической больницы №5, Симферопольского клинического роддома №1, Симферопольской поликлиники №3 и Евпаторийской горбольницы.

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Волонтеры Штаба общественной поддержки «Единой России» доставят помощь нескольким подразделениям, выполняющим боевые задачи на Курском, Херсонском и Донецком направлениях.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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