Большая нажива «обеспечит» место в колонии. Кража в Севастополе

В поисках незаконной наживы 40-летний севастополец забрался на территорию чужого садового участка, где повредил решётку на окне строительного вагончика и проник внутрь помещения.

В вагончике он похитил электрические инструменты и скрылся. Основную часть украденного имущества злоумышленник сбыл своему знакомому, а самый дорогостоящий инструмент – лазерный нивелир стоимостью 120000 рублей, сбыл в ломбард. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконные операции с наркотиками, — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до 5 лет лишения свободы.