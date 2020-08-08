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Фото: МВД

Большая нажива «обеспечит» место в колонии. Кража в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:52 08.08.2020

В поисках незаконной наживы 40-летний севастополец забрался на территорию чужого садового участка, где повредил решётку на окне строительного вагончика и проник внутрь помещения.

В вагончике он похитил электрические инструменты и скрылся. Основную часть украденного имущества злоумышленник сбыл своему знакомому, а самый дорогостоящий инструмент – лазерный нивелир стоимостью 120000 рублей, сбыл в ломбард. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконные операции с наркотиками, — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Большая нажива "обеспечит" место в колонии. Кража в Севастополе

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