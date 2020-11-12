Большая пресс-конференция Президента РФ все-таки состоится, но в «необычном формате»

В Кремле готовятся к большой пресс-конференции Владимира Путина. По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, формат мероприятия будет «необычным в силу понятных причин».

Мы своевременно сообщим вам о дате проведения, расскажем вам детально о формате, — сказал журналистам Песков. — Мы сейчас прорабатываем и готовим его таким образом, чтобы не ограничить возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с Главой российского государства.

Постпредства президента в федеральных округах уже начали составлять списки работников СМИ, которые примут участие в мероприятии. Именно полпредства станут площадками для работы журналистов в регионах.

Большая пресс-конференция Президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. В прошлом году мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось 4 часа 18 минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.