 Большая пресс-конференция Президента России: вопрос из Крыма прозвучал

Ежегодная большая пресс-конференция Президента России – действо, скорее, сакральное и даже театральное. Никто не ждет сенсационных заявлений и громких признаний, а-та-та, сейчас мы выявим и накажем, спасибо за сигнал, постараюсь оправдать доверие. Но все ждут «ответы на вопросы». Ну да, журналист же — «на острие». Но каждый год среди сотен коллег по цеху находятся те, кто пытаются решить частные случаи, выпятить собственное эго, подарить Путину «свою книгу» или «информацию к размышлению», не преминув перечислить собственные заслуги. Откровенно интересных вопросов, ответы на которые допускают разночтения, самостоятельное продолжение, осмысливание, было мало. Как и вопросов, способных вызвать общественную дискуссию, острых, актуальных, без традиционного вначале «спасибо вам большое…».

Забегая вперед (для крымской же аудитории пишу), вопрос из Крыма прозвучал. Задала его главред «Крымских известий» Ирина Иванченко. Насколько он остр и нужен собственно Крыму, судите сами.

И.Иванченко: Вопрос мой касается больных детей. Я отношусь к той части России, которая по утрам эсэмэсками вместе с остальными собирает деньги на лечение больным детям. Потому что невозможно смотреть эти телевизионные репортажи, они рвут душу и сердце, невозможно жить и дышать после этого.

Скажите, пожалуйста, а возможно ли сделать так, чтобы российских детей лечили и реабилитировали бесплатно, безо всяких условий и льгот? Спасибо.

В.Путин: Вы знаете, во-первых, у нас здравоохранение бесплатно, так же как и образование. Есть сегменты, где эту работу закрывает частная медицина. Поэтому мы и говорим о необходимости существенных изменений в первичном звене здравоохранения, в целом люди должны получать медицинскую помощь бесплатно. Это касается всех, в том числе и детей, и прежде всего детей. В подавляющем большинстве случаев так и происходит. Кстати говоря, я уже говорил об этом, у нас существенный прогресс в снижении детской смертности. Это один из способов решения как раз демографических проблем.

Я сейчас к Вам ещё вернусь, на Ваш ещё вопрос кое-что добавлю.

Вы упомянули о 1999 годе. Там, смотрите, что произошло, я уже говорил об этом много раз, и демографы это хорошо знают. У нас два таких крупных спада было в демографии. Вот это страшно сказать, но у нас был 1,1 общий совокупный показатель рождаемости в 1943–1944 годах и в 1999-м, как будто война была, почти одно и то же. Представляете, какой спад. Вот теперь за нами это катится всё время. Каждые 20 лет немногочисленное поколение родившихся в эти годы вступает во взрослую жизнь, в детородный возраст, в репродуктивный возраст, но их по определению меньше просто, людей: и мужчин, и женщин.

Но мужчины детей не рожают, женщины рожают. Поэтому хочу сказать вам последние данные. У нас за предыдущие несколько лет число женщин с 20 до 29 лет уменьшилось на 4,5 миллиона человек. Это просто объективные факторы. Нам что нужно делать? Просто стремиться к тому, чтобы этот коэффициент рождаемости повышался за счёт вторых, третьих рождений и так далее. Нужно создавать условия для людей с детьми, а у них не самые простые условия.

Если там вопросы будут, я ещё готов буду на это ответить. Мы целую систему мер наметили и за первого ребёнка, материнский капитал, расширили возможности используемого материнского капитала, внесли изменения в то, что касается получения пособия. Раньше у нас было полтора прожиточных минимума на члена семьи, тогда люди имели возможность на получение пособия, теперь мы расширили до двух прожиточных минимумов. Это резко увеличит количество получателей этой льготы. И там целый набор. Но всё равно мы смотрим за тем, что можно делать дополнительно. Приняли решение, как вы знаете, по ипотеке. Если третий ребёнок рождается, государство сразу 450 тысяч рублей даёт для того, чтобы семья могла внести эти деньги в ипотеку.

Мы внесли часть регионов, которые раньше не подпадали под эту меру поддержки при рождении детей, [регионы] Урала и Сибири (отвечая на вопросы коллег из Сибири). Теперь и там люди могут получать эту дополнительную меру поддержки.

Но этих мер всё равно недостаточно, нужно повышать уровень жизни людей на самом деле, по большому счёту, добиваться роста уровня заработных плат и реальных доходов населения. От уровня экономики будет зависеть общее настроение людей, планирование семей и горизонты планирования.

Конечно, мы должны добиваться того, чтобы к детям по-особому подходили и уделяли им особое внимание. Так и стараемся делать на самом деле. Сейчас по лекарствам, например, в отдельную категорию (чего раньше не было) вывели детские рецептуры и так далее. Но это не единственное, что делается.

Что касается благотворительной деятельности и того, что делается на наших ведущих каналах, обращений с призывами о помощи для конкретных детей. Эти призывы и передачи по этому поводу нельзя запретить. Помощь одному, двум детям тоже важна. Если мы спасаем жизнь хотя бы одного человека – это уже здорово, уже Господь вас отметит, когда предстанете перед ним, уже будет хорошо. Но они в общей картине, конечно, мало чего меняют. Здесь в целом нужно настраивать работу по детской медицине и выводить её на более высокий уровень, это правда.

Можете сверять, полностью пресс-конференция В.Путина — ЗДЕСЬ .

Знаете, меня тоже удивляет, почему общество постоянно собирает деньги больным. Детям на операции в том числе. У нас же мощная система здравоохранения, тысячи отличных специалистов, страховая медицина опять же. Новые больницы строятся, техника закупается… А с другой стороны – в больницах (на периферии особенно) грязь, нищета, клопы, поборы, как мне платят, так я и работаю… Что должен был ответить Президент? На всех в одночасье денег не хватит? Или поручить всем богатым помогать бедным, пофамильно и «царским указом»? Или сделать (уж не знаю как – массовым гипнозом или башнями в стиле Стругацких) всех нас человечными и милосердными… Ну согласитесь, что это был НЕ ВОПРОС, а КОНСТАТАЦИЯ. Малоприятных фактов действительности, которые даже при самых благоприятных прогнозах ввп, роста благосостояния, средних зарплат, бюджетов всех уровней не «рассосутся».

И таких НЕ ВОПРОСОВ, к сожалению, было большинство.

Закрывая тему Крыма, лишь добавлю, что хотя и не подтвердил вслух, но кивнул Путин в ответ на реплику, что «будет в Крыму, открывать железнодорожную ветку Крымского моста».

В финале позволю несколько фактов. На пресс-конференцию было аккредитовано 1895 журналистов. Ого! Ажиотаж, крики, плакатики и флажочки… А вот при формулировках конкретных вопросов весь пыл почему-то пропадал. Всего было задано 72 вопроса. Пресс-конференция длилась более 4-х часов. И да, в очередной раз Президент продемонстрировал умения моментально реагировать, остроумно парировать, «держать зал», оперировать цифрами и фактами, быть обаятельным и убедительным. Если, кто не знал или забыл, это была его 15-я Большая пресс-конференция.

Егор Лиходеев.