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«Большая вода» ушла из крымских сел Приозерное и Новоотрадное
Фото: ВК

«Большая вода» ушла из крымских сел Приозерное и Новоотрадное  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:19 17.06.2021

По информации ГУ МЧС России по РК, в настоящий момент вода из сел Приозерное и Новоотрадное Ленинского района ушла, проводятся работы по откачке воды из подвалов.

Как отметил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, органами власти принимаются оперативные меры по ликвидации последствий затопления, стабилизации ситуации. На месте работают экстренные службы, задействована специализированная техника, плавсредства, ведется эвакуация жителей.

Завершаются восстановительные работы по ремонту электро- и газовых сетей в Керчи и Ленинском районе.

«Большая вода» ушла из крымских сел Приозерное и Новоотрадное  

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