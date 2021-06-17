«Большая вода» ушла из крымских сел Приозерное и Новоотрадное

По информации ГУ МЧС России по РК, в настоящий момент вода из сел Приозерное и Новоотрадное Ленинского района ушла, проводятся работы по откачке воды из подвалов.

Как отметил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, органами власти принимаются оперативные меры по ликвидации последствий затопления, стабилизации ситуации. На месте работают экстренные службы, задействована специализированная техника, плавсредства, ведется эвакуация жителей.

Завершаются восстановительные работы по ремонту электро- и газовых сетей в Керчи и Ленинском районе.