Большая «зачистка» в Симферополе: под снос – 36 ларьков и киосков

В Симферополе продолжается работа по выявлению нестационарных торговых объектов(НТО), размещённых без надлежащих правовых оснований. Об этом сообщила заместитель начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации крымской столицы Юлия Кимбург. По ее словам, под снос пойдут 36 незаконных ларьков и киосков.

По 30 из них уже приняты постановления администрации о демонтаже. Ещё по 6 НТО, выявленным в 2020 году, составлены акты обследования нестационарного объекта, и материалы переданы на рассмотрение в муниципальную комиссию по демонтажу, в соответствии постановлением администрации города Симферополя от 16.06.2017 № 1995, — уточнила Юлия Кимбург.

Работы по демонтажу НТО уже начались. «Первый пошел»! Это магазин на улице Киевской, 137. Сообщается, что на месте снесённого торгового павильона в текущем году планируется произвести «комплексное благоустройство».

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.