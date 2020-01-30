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Большая «зачистка» в Симферополе: под снос – 36 ларьков и киосков

Большая «зачистка» в Симферополе: под снос – 36 ларьков и киосков

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:19 30.01.2020

В Симферополе продолжается работа по выявлению нестационарных торговых объектов(НТО), размещённых без надлежащих правовых оснований. Об этом сообщила заместитель начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации крымской столицы Юлия Кимбург. По ее словам, под снос пойдут 36 незаконных ларьков и киосков.

По 30 из них уже приняты постановления администрации о демонтаже. Ещё по 6 НТО, выявленным в 2020 году, составлены акты обследования нестационарного объекта, и материалы переданы на рассмотрение в муниципальную комиссию по демонтажу, в соответствии постановлением администрации города Симферополя от 16.06.2017 № 1995, — уточнила Юлия Кимбург.

Большая «зачистка» в Симферополе: под снос – 36 ларьков и киосков

Работы по демонтажу НТО уже начались. «Первый пошел»! Это магазин на улице Киевской, 137. Сообщается, что на месте снесённого торгового павильона в текущем году планируется произвести «комплексное благоустройство».

Большая «зачистка» в Симферополе: под снос – 36 ларьков и киосков

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Большая «зачистка» в Симферополе: под снос – 36 ларьков и киосков

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