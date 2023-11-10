«Большая перемена»: студенты в Крыму работают на площадках VK

Со 2 по 6 ноября 2023 года в Международном детском центре «Артек» на Крымском полуострове состоялся финал всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся 8-10 классов. Это уникальное мероприятие собрало 1500 старшеклассников со всех уголков России, где они смогли продемонстрировать свои способности и соревноваться за заветные призы.

Помимо конкурсных заданий, участников ожидала увлекательная программа, включая знакомство с крымскими красотами и возможность встретиться с известными медийными личностями, среди которых спортсмены, финансисты, предприниматели и журналисты. Также на мероприятии была возможность познакомиться со стендами крупных российских компаний.

Особенно хотим выделить роль наших крымских студентов, которые уже второй год подряд активно участвуют в организации и проведении площадок VK в Артеке. Их энтузиазм, профессионализм и преданность делу позволили создать незабываемую атмосферу для участников мероприятия.

Бойцы студенческих отрядов, представили технологическую компанию VK на стендах. Они рассказывали школьникам о возможностях компании, проводили опросы и вручали памятные подарки. Каждый студент стоял на своей станции, помогая школьникам лучше понять возможности приложений:

ВК Образование

ВК Музыка

ВК Клипы

ВК Сферум

Кроме того, были проведены автограф-сессии с популярными блоггерами Артемом Пименовым и Сашей Лукьяновой, а также реп-исполнителем ST.

Уже второй год подряд приезжаю в Артек, приятно осознавать, что мы часть крупной технологической компании, на таком масштабном мероприятии. Это всегда приятные встречи, классные возможности и новые знакомства. Но в этом году были и душевные встречи с ребятами, которые были здесь в прошлом году, – поделилась своими впечатлениями специалист регионального штаба студенческих отрядов Республики Крым Анастасия Барышева.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»