Большая Севастопольская тропа отпраздновала свой 10-летний юбилей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:54 31.10.2025

30 октября исполнилось 10 лет со дня официального открытия Большой Севастопольской тропы — одного из самых живописных и значимых туристических маршрутов Севастополя.

Восемь основных маршрутов протяженностью около 117 километров охватывают территорию от Балаклавы до Любимовки, пересекая главную гряду Крымских гор. Также здесь есть десять дополнительных маршрутов и скальные трассы виа феррата, предназначенные для опытных туристов. В совокупности сеть Большой Севастопольской тропы насчитывает более 220 километров пешеходных маршрутов, большая часть которых проходит через особо охраняемые природные территории.

За десять лет тропа стала не просто туристическим объектом, а символом бережного отношения к природе и ответственного туризма. Чтобы сохранить ее в первозданном виде и обеспечить безопасность посетителей, совместные усилия прилагают Севприроднадзор, «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» и «Центр развития туризма». Специалисты регулярно обследуют маршруты, обновляют навигационные знаки, ремонтируют входные группы, проводят противоклещевую обработку и организуют уборку мусора. На виа феррате тросы и крепления проверяются и подтягиваются, а изношенные зажимы заменяются — ведь прохождение этих участков требует не только физической подготовки, но и обязательного использования специального снаряжения.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 9

