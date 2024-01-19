«Большая вода» в Севастополе: подтоплены сёла, отключен третий гидроузел

До вечера город остается без подачи воды.

Обильные осадки привели к паводкам в окрестностях Севастополя. Подтоплены сёла и автодороги. В городе создан оперативный штаб. Сведения пока неутешительные.

На автодорогах, таких как Ялта — Севастополь, в районе Тороповой дачи, Гончарное — Ялта, Передовое — Широкое, Тыловое — Орлиное, Орлиное — Голубинка — Широкое наблюдаются переливы воды, выносы щебня. Ограничен въезд на одном из двух подходов в Озёрное. Многие пруды и водохранилища заполнены максимально. Организованы работы по укреплению комплекса ГТС пруда «Торопова дача». Силами спасательной службы Севастополя, Севастопольского автодора, дирекции ООПТ и лесного хозяйства организована очистка русел рек Бельбек, Кача, Балаклавка, мостовых переходов, – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Всю сотрудники МЧС и Спасательной службы Севастополя работали в подтопленных зонах, эвакуировали людей.

В Севастополе ведутся работы по устранению последствий непогоды. За минувшие вечер и ночь в регионе выпало 13 миллиметров осадков – это треть месячной нормы. Подтопленными оказались домовладения по улицам Воровского, Дрыгина, Ромашковый тупик. 3 дома и 11 участков уже освобождены от воды, эвакуировано 4 человека, среди них 1 ребёнок. На данный момент спасатели и коммунальные службы продолжают реагирование, в том числе предпринято укрепление дамбы в районе Тороповой дачи. Ситуация на контроле экстренных служб, — рассказали в ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Оказались подтопленными:

СНТ «Сахарная Головка»: около 40 участков, из них 9 с жилыми домами (в домах воды нет).

Ромашковый тупик: подтоплено ливневыми водами 4 дома (в 2 домах была вода)

Село Гончарное: 14 домов подтоплено.

Село Черноречье: подтоплено 7 домов и несколько участков.

Из домов эвакуировано 19 человек, все эвакуированные люди из зон подтопления отказались от централизованного размещения, разместились у родственников. В готовности к приему пострадавших находятся пункты временного размещения, – уточнили в правительстве Севастополя.

С утра из-за подтопления отключена 18-й подстанция. Без электричества ориентировочно до 18.00 сейчас следующие населенные пункты:

Хмельницкое,

Сахарная головка,

Терновка,

Черноречье,

Родное.

И самая плохая новость к этому часу.

Из-за того, что грязная вода поступает на 3-й гидроузел, принято решение о временной остановке (ориентировочно на 5-6 часов) всех городских гидроузлов. За это время мы подадим необходимый объем воды на третий гидроузел с водозабора на реке Бельбек, и водоснабжение будет восстановлено ориентировочно в 18:00. Просьба сделать запасы воды для санитарных нужд. Подача воды с гидроузлов будет остановлена в 12.30, – сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Сегодня оперативный штаб принял решение о сокращённом учебном дне во всех школах Севастополя. В связи с временной остановкой гидроузлов и неблагоприятными погодными условиями детей сегодня отпустят из школ раньше. Детские сады работают в прежнем режиме.

В случае подтоплений надо звонить по телефону 112 или 15-63 с городских номеров.

Фото и скриншоты: ГУ МЧС России по г. Севастополю, Telegram-каналы М.Развожаева и Mash на волне.