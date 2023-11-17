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Большая Ялта — в топе популярных направлений для пешеходного туризма
фото: pikist.com

Большая Ялта — в топе популярных направлений для пешеходного туризма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:08 17.11.2023

17 ноября отмечают День пешеходного туризма.  Несмотря на развитие всевозможных видов транспорта, в том числе — безопасных с точки зрения экологии, один из самых полезных видов путешествий — это «на своих двоих».

В честь Дня пешеходного туризма российский сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ провел в соцсетях опрос:  какое направление предпочитают наши подписчики для пеших походов?   На первом месте оказался Байкал, на втором Большая Ялта, а на третьем — Карелия.

1. Байкал выбрали 28% голосовавших.  Удивительное «славное море» с чистейшей водой, занесенное в Книгу рекордов Гиннеса продолжает привлекать туристов, которые идут по Большой Байкальской Тропе, по шпалам Кругобайкальской железной дороги, за каждым поворотом открывая для себя что-то новое.

2. На втором месте — Большая Ялта, это выбор 22% подписчиков.  Здесь удивительные места — горы, море, чистейший воздух… К услугам туристов — Царская, Романовская, Боткинская тропа…  И несмотря на сложности с крымской логистикой, число любителей этих маршрутов не убывает.

3. На третьем месте Карелия, которую выбрали 17% участников голосования.   Пеший туризм здесь можно начинать с самых простых маршрутов в окрестностях города Петрозаводск. Например — до Ботанического сада и урочища Чертов стул.  Там с Петрозаводской губы открывается великолепный вид на воды Онежского озера.

4. Черноморское побережье Кавказа собрало 15 % голосов.  Здесь огромное количество маршрутов — по Сочинскому национальному парку, Черноморскому побережью, в окрестностях Туапсе, Геленджика.   Уверены, каждый найдет в этих великолепных местах тропу себе по вкусу и по силам.

5. За Валдай высказались  9% участников голосования.  Большая Валдайская тропа — это пешеходный маршрут на несколько дней, за которые можно увидеть сразу несколько экосистем — ельник, широколиственную рощу, бор, реки, озера и болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка.

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6. Ставропольский край выбрали 7% подписчиков.  Пешеходных маршрутов здесь не сосчитать — из Кисловодска, Железноводска, Пятигорска. Можно подняться на гору Машук, на Бештау,  Большое и Малое седло — маршруты считаются достаточно простыми даже для начинающих туристов.

 7. Дагестан выбрали 5%  всех голосовавших. Пеший туризм здесь популярен в любое время года, но особенно хорош — летом и осенью. Большая Кавказская тропа приглашает от города Махачкала пройти до призрачного села Гамсутль, затем до села Гуниб, неподалеку от которого — Гунибский водопад и Гунибская крепость.  Дальше ждет гора Маяк и Карадахская теснина. А ведь это только один, пусть достаточно распространенный маршрут…

8. Подмосковье получило 4% голосов.   И правда, многие для пешеходного туризма не хотят удаляться далеко от столицы.  А ведь площадь Московской области превышает площадь некоторых европейских государств и здесь действительно есть, где походить и что посмотреть.

9. Воронежскую область выбрали 2% проголосовавших.  Здесь можно пройти по Большой воронежской экотропе, отправиться в арт-парк Никола Ленивец, в музей-заповедник «Дивногорье».

10. Приморский край собрал 1% голосов.  Странно, что так мало. А вот трекинговых маршрутов тут — великое множество. Туристические тропы ведут по разнообразным ландшафтом — тайге, суровым скалистым берегам, сопкам, каньонам и даже субтропическим джунглям.   Добираться, конечно, долго и дорого — но оно того стоит, поверьте!

*Опрос предусматривал возможность выбора нескольких вариантов ответа

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