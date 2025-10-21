Больше 100 тысяч россиян забронировали ж/д билеты в Крым на Новый год

На период новогодних праздников – с 26 декабря по 11 января – продано 107 тысяч билетов в поезда «Гранд Сервис Экспресс». По сравнению с прошлым годом наблюдается рост покупательской активности на 19%, – привели статистику в пресс-службе компании по данным на 20 октября.

Поезда в Крым на каникулы

Помимо десяти круглогодичных поездов, с 25 декабря по 13 января перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» назначил два ежедневных поезда: Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Симферополь. Кроме того, перед Новым годом в расписание вернется поезд № 97/98 Москва – Симферополь. В первый рейс после перерыва он отправится из Симферополя 20 декабря 2025 года, из Москвы – 22 декабря 2025 года.

Таким образом, на время зимних праздников полуостров Крым и материковую часть России свяжут 12 поездов «Таврия». Это пять ежедневных поездов из Москвы, в их числе фирменный поезд «Таврия Экспресс», три – из Санкт-Петербурга и по одному составу из Омска, Перми, Адлера Кисловодска.

Самыми популярными направлениями для новогодних путешествий стали: