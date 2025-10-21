Больше 100 тысяч россиян забронировали ж/д билеты в Крым на Новый год

На период новогодних праздников – с 26 декабря по 11 января – продано 107 тысяч билетов в поезда «Гранд Сервис Экспресс». По сравнению с прошлым годом наблюдается рост покупательской активности на 19%, – привели статистику в пресс-службе компании по данным на 20 октября.
Поезда в Крым на каникулы
Помимо десяти круглогодичных поездов, с 25 декабря по 13 января перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» назначил два ежедневных поезда: Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Симферополь. Кроме того, перед Новым годом в расписание вернется поезд № 97/98 Москва – Симферополь. В первый рейс после перерыва он отправится из Симферополя 20 декабря 2025 года, из Москвы – 22 декабря 2025 года.
Таким образом, на время зимних праздников полуостров Крым и материковую часть России свяжут 12 поездов «Таврия». Это пять ежедневных поездов из Москвы, в их числе фирменный поезд «Таврия Экспресс», три – из Санкт-Петербурга и по одному составу из Омска, Перми, Адлера Кисловодска.
Самыми популярными направлениями для новогодних путешествий стали:
- Москва – Симферополь
- Москва – Владиславовка
- Москва – Севастополь
Новый год в поезде
На данный момент на рейсы, которые будут находиться в пути в ночь с 31 декабря на 1 января, приобретено 4 тысячи билетов.
В новогоднюю ночь вагоны-рестораны работают не до привычных 23.00, а до 02.00. Традиционно мы предложим пассажирам специальное сезонное зимнее меню, а также новогоднее спецпредложение. Также будут проходить различные конкурсы, – добавили в «Гранд Сервис Экспресс».
Пассажиры, которые поедут на поезде «Таврия Экспресс» из Москвы в Симферополь, смогут зажечь бенгальские свечи на платформе. В 00 часов 00 минут 1 января 2026 года поезд №28 будет стоять на вокзале Ростова-на-Дону во время плановой остановки.
Накануне сообщалось, что поезда «Таврия» и «Таврия Экспресс» в сообщении с Крымом и Севастополе перешли на движение по зимнему графику.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический