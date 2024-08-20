Больше 5 тонн гуманитарной помощи за день передали крымчане для Курской области

Крымские колледжи, неравнодушные люди, многодетные родители, военные волонтеры и коллектив целого Международного детского центра «Артек» — за 1 день крымчане привезли 5 тонн помощи для жителей Курской области. Все это Народный фронт в ближайшую неделю отвезет в гуманитарный центр Курской области, откуда передаст помощи эвакуированным жителям в пункты временного размещения и людям оставшихся в зонах рядом с линией боевого соприкосновения.

Передаем слова поддержки жителям Курской области, мы с вами, вы справитесь. МДЦ Артек всегда помогал и всегда будем помогать людям, которые нуждаются в поддержке. Курск – мы с вами, — обратились к курянам вожатые МДЦ «Артек», привезя два полных автобуса помощи от всего коллектива детского центра.

Помощь была собрана по прямому запросу волонтеров из Курской области. В большинстве своем это продукты длительного хранения, средства личной гигиены, медикаменты. При этом, все приносящие помощь добавляли что-то свое. Представители колледжа радиоэлектроники Симферополя собрали партию помощи для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Дорогие куряне. Мы знаем, что чужой беды не бывает. Мы собрали средства, закупили помощь для маломобильных граждан и маленьких деток: пеленки, подгузники, моющие средства, детское питание. Помогали и всегда будем помогать!, — рассказала заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа Алла Кирейшина.

Еще по целому автобусу помощи привезли военные волонтеры движения «Ковчег Ноемы» и политехнического колледжа Симферополя.

Ребята из нашего молодежного крыла уже помогают жителям Курской области на месте. Мы сейчас продолжаем сбор помощи от наших партнеров и привезем её на место. Кроме того, мы закупаем средства радиоэлектронной борьбы по просьбам наших бойцов, уже сражающихся на этом направлении и тоже обязательно вручим их прямо в руки ребятам, — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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