Больше дюжины севастопольских улиц и бульвар получили имена героев СВО
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Больше дюжины севастопольских улиц и бульвар получили имена героев СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:53 07.08.2025

На заседании Межведомственной топонимической комиссии были утверждены наименования для 15 улиц и бульвара со сквером — все они получили имена участников специальной военной операции, погибших при защите Родины. Решение стало частью масштабной работы по увековечению памяти героев, тесно связанной с развитием городской инфраструктуры.

Комиссия прошла под председательствам и. о. заместителя губернатора Севастополя Максима Жукалова.

Михаил Владимирович Развожаев особо подчеркивает важность того, чтобы память о героях жила в пространстве города. Эти улицы — не просто географические объекты, это напоминание будущим поколениям о мужестве, долге и любви к Отечеству, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Максима Жукалова.

Названия улиц предложены с учетом обращений командования Черноморского флота и родственников погибших, поступивших через Фонд «Защитникам Отечества». Каждая кандидатура была тщательно изучена: представлены биографические справки, описаны обстоятельства гибели и совершенные подвиги. Возражений по присвоению имён не поступило.

Так, комиссия одобрила наименование сквера с аллеей в честь погибшего заместителя командующего Черноморским флотом — героя СВО — Андрея Николаевича Палия.

Вскоре в Севастополе появятся улицы: Максима Алиева, Дмитрия Вострикова, Игоря Коноваленко, Дмитрия Котова, Владимира Николенко, Дмитрия Островского, Алексея Охоты, Юрия Павлова, Романа Пасынкова, Александра Пирожкова, Егора Толмачева, Андрея Гавриленко, Андрея Хижнякова и Александра Чирвы. Все погибшие участники, в честь которых принято решение назвать улицы, были удостоены Ордена Мужества за проявленные в ходе СВО героизм и самоотверженность. Улица Павла Клименко будет названа в честь Героя РФ.

Вопрос о присвоении имени аллее вдоль Столетовского проспекта был отложен. По ряду обращений от семей погибших возникла идея закрепить за ней собирательное название, которое бы символизировало память всех участников СВО из Севастополя, а не одного конкретного героя. Этот вопрос будет дополнительно проработан с участием родственников и представителей местной администрации.

Новые названия появятся на картах, указателях и в официальных документах после утверждения соответствующего постановления Правительства Севастополя, а работа по увековечиванию памяти участников СВО будет продолжена.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

