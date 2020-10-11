Больше и больше: число заразившихся COVID-19 в Севастополе на месте не стоит

По состоянию на утро 11 октября зарегистрированы 35 новых случаев заболевания COVID-19.

Это местные жители в возрасте от 14 до 92 лет. 24 человека выписаны после выздоровления. Скончалась одна женщина в возрасте 69 лет. Течение болезни осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, полиорганной недостаточностью на фоне хронических заболеваний. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1321 человек. В настоящий выздоровели 874 человек, 39 человек умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 248 человек, в городской больнице № 9 – 244. Под наблюдением по месту жительства – 429 человек. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.