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Больше половины автостанций в Крыму приостановили свою работу
фото: пресс-служба Минтранса РК

Больше половины автостанций в Крыму приостановили свою работу

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 19:58 03.04.2020

На данный момент в Крыму работу продолжают 26 автовокзалов и автостанций, от которых отправляются рейсы пригородного сообщения. График работы станций изменён.

С 3 апреля работа 28 крымских автостанций, что составляет большую половину от их общего числа, приостановлена в связи с полным ограничением пассажирских перевозок по автобусным маршрутам междугороднего сообщения.  Данная мера реализована во исполнение Указа Главы Республики Крым (от 1 апреля 2020 года № 89-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У») в период действия в Крыму режима «Повышенная готовность», связанного с проведением мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Сотрудникам автостанций, деятельность которых временно прекращена, установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы, — сообщили в пресс-службе Минтранса РК.

Предприятие «Крымавтотранс» рекомендует пассажирам перед поездкой обращаться за получением справочной информации о расписании движения пригородного транспорта на «горячую линию» по номеру телефона +79788357557.

Больше половины автостанций в Крыму приостановили свою работу

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