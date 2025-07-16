Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Больше тысячи студентов в Крыму помогли сплести сети для бойцов на фронт
Новости Республики
Больше тысячи студентов в Крыму помогли сплести сети для бойцов на фронт
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Больше тысячи студентов в Крыму помогли сплести сети для бойцов на фронт

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:29 16.07.2025

Молодёжка Народного фронта вместе с представителями Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского завершили реализацию грантового проекта сетеплетения с вовлечением более 1000 студентов, включая гостей Крыма из зарубежья!

Участниками проекта стали студенты Мединститута, Таврической академии, академии строительства и архитектуры, и агротехнологической академии. Они сплели несколько десятков специальных больших сетей для укрытия техники и позиций.

Бойцы от всей души говорят спасибо нашей молодежи! Большинство ребят решило помогать и дальше, и плести сети, и ездить в гуманитарные миссии, и делать пироги для бойцов. У них горят глаза, они готовы и дальше работать для нашей страны! — рассказала автор проекта, участник Молодёжки НФ в Крыму Эвелина Минина.

«Сеть ЖиZни» стал «Проектом года» в рамках премии «Крым молодёжный» в Крыму!

Узнайте больше:  Крымские санатории признаны лучшими в России по эффективности

Все сети Народный фронт отвезёт на Херсонское и Запорожское направление СВО, а также защитникам Крыма.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x