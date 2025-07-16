Больше тысячи студентов в Крыму помогли сплести сети для бойцов на фронт

Молодёжка Народного фронта вместе с представителями Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского завершили реализацию грантового проекта сетеплетения с вовлечением более 1000 студентов, включая гостей Крыма из зарубежья!

Участниками проекта стали студенты Мединститута, Таврической академии, академии строительства и архитектуры, и агротехнологической академии. Они сплели несколько десятков специальных больших сетей для укрытия техники и позиций.

Бойцы от всей души говорят спасибо нашей молодежи! Большинство ребят решило помогать и дальше, и плести сети, и ездить в гуманитарные миссии, и делать пироги для бойцов. У них горят глаза, они готовы и дальше работать для нашей страны! — рассказала автор проекта, участник Молодёжки НФ в Крыму Эвелина Минина.

«Сеть ЖиZни» стал «Проектом года» в рамках премии «Крым молодёжный» в Крыму!

Все сети Народный фронт отвезёт на Херсонское и Запорожское направление СВО, а также защитникам Крыма.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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