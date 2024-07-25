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Больше всего на собеседованиях крымчан волнует прозрачность в вопросах оплаты труда
фото: pikist.com

Больше всего на собеседованиях крымчан волнует прозрачность в вопросах оплаты труда

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:13 25.07.2024

В открытом опросе сервиса Superjob.ru приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Не только соискатели проваливают интервью. Наиболее критична для потенциальных работников прозрачность в вопросах оплаты труда. Сигналом того, что в компанию не следует трудоустраиваться, для 16% крымчан является ситуация, когда рекрутер уходит от ответов о зарплате, предлагает заработок по «серой» схеме или ниже заявленного в вакансии. Для 14% соискателей неприемлемо отсутствие оклада, оплата по KPI, фразы типа «доход без потолка».

11% опрошенных возмущает грубое и неуважительное отношение, высокомерие, жаргонизмы в речи и фамильярность представителя компании. 10% отталкивает ощущение неясности, недосказанности в разговоре, когда рекрутер не может или не хочет отвечать на прямой вопрос. Для 10% критичны фразы о переработках и ненормированном графике. 9% раздражают личные вопросы, которые по факту являются дискриминационными, например, о возрасте, семейном положении, наличии детей, — отмечают в пресс-службе сервиса.  

Каждого двадцатого соискателя на интервью насторожат обещания «золотых гор», еще 4% — отсутствие четкого описания обязанностей.

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Горожане признались, что им режут ухо на собеседовании фразы «мы одна семья», «молодой, дружный коллектив», «в компании все хорошо, наша компания лучшая», шаблонный вопрос «Кем вы видите себя через N лет?»

Напрягают соискателей просьбы назвать свои положительные и отрицательные стороны, оценить свою стресcоустойчивость, а также негативные отзывы о бывших сотрудниках.

Время проведения: 3—19 июля 2024 года

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