Большие аквариумы – большая ответственность: доверяем обслуживание профессионалам

Интерьерные большие аквариумы становятся все более популярными. И дело не в резко выросших квартирных квадратных метров аквариумистов-любителей. Сегодня аквариумы на 700-1000 литров все чаще устанавливают в офисах, холлах, технологических помещениях, медицинских кабинетах. Дань моде? Возможно, но понятие «аквариумная психотерапия» уже никого не удивляет. Доказано, что аквариумы успокаивают, благотворно влияют на климат в коллективе, увеличивают работоспособность, снимают стрессы и минимизируют конфликты.

Впрочем, большие аквариумы – это не только эстетика и релакс, но и большая ответственность. Самодеятельность при их установке, обустройству, обслуживании – ни к чему. Доверим такую работу профессионалам. Просто переходим по ссылке https://www.aquaworks.ru/service/ на сайт «Студии Современного Аквариума», чтобы удостовериться, насколько такая работа важная и ёмкая.

Обслуживание аквариумов: от чистки до поставки рыб

Что же входит в обслуживание аквариумов:

чистка стекол и грунта,

промывка и замена фильтров,

замена и тестирование воды,

автоматизация кормления,

при необходимости, ремонт аквариумов и поставка рыб.

И это еще не все. Новое предложение — поставка недавно открытых видов рыб и растений для оформления. «Студия Современного Аквариума» предлагает постоянное гарантийное обслуживание аквариумов хоть до 200, хоть до 1 000 литров, дизайн и переоформление аквариумов, профилактику и лечение болезней рыб. Любые вопросы специалистам можно задать тут же на сайте, консультации можно получить как очно, так и в режиме онлайн. В любом случае все начинается с анализа, согласования объема и периодичности работ. Качество – на высоком уровне. Гарантия – обязательна.

Цены – умеренные (указаны в прайсе). Многое зависит не только от объема интерьерного аквариума. Нюансов немало: пресноводный аквариум, или с морской водой, искусственные или натуральные растения в нем, есть ли коралловые мини-рифы (это сейчас модно, к слову). Расценки могут варьироваться. Неизменными остаются профессионализм и ответственность специалистов Студии. Даже разовые выезды и консультации помогут решить множество проблем, с которыми сталкиваются аквариумисты: от помутнения воды до сложностей кормления и аэрации.

У вас несколько аквариумов? Обратите внимание на скидки и спецпредложения. На сайте aquaworks.ru представлен максимум полезной информации для тех, кто решился взять на себя большую ответственность и установить (дома или на работе) большой аквариум. При поддержке профессионалов «Студии Современного Аквариума» это совсем не страшно.