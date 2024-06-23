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Большинство крымчан считает, что сбережения стоит хранить в отечественной валюте
фото: pikist.com

Большинство крымчан считает, что сбережения стоит хранить в отечественной валюте

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:10 23.06.2024

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Большинство крымчан (52%) по-прежнему считает, что сбережения стоит хранить в отечественной валюте. Копить в долларах можно по мнению 31% опрошенных, в евро — 21%. После введения дополнительных санкций со стороны США и приостановки торгов долларами и евро на Московской бирже, доверие горожан к доллару и евро в очередной раз снизилось. Мы впервые задали вопрос о китайской валюте, и оказалось, что интерес к ней немалый: сегодня 24% горожан считают возможным хранить в юанях все сбережения или их часть, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Мужчины несколько чаще верят в доллар и евро, женщины — в рубль. Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников отечественной валюты и меньше — американской и европейской. С ростом доходов опрошенных увеличивается уровень доверия к юаню: среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц каждый третий рассматривает его как средство хранения накоплений.

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Лучшей валютой для хранения сбережений 4 из 10 опрошенных назвали рубль, 19% — доллар и только — 6% евро. Причем горожане до 34 лет чаще называли валютой номер один для сбережений доллар, а те, кто старше — рубль. Впрочем, сторонники иностранных валют делают оговорку, что в сложившихся условиях имеют в виду накопления на средне- и долгосрочную перспективу.

Время проведения: 12—17 июня 2024 года

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