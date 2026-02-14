Большинство крымских детей смогут летом в лагерях отдохнуть бесплатно

Вообще в Республике Крым выделяется большое количество средств для оздоровления данных категорий. И, наверное, ни в одном регионе России нет такого большого объема льготных категорий – 21. Поэтому вероятность получить путевку довольно большая. Есть категории, которые мы в обязательном порядке обеспечиваем отдыхом и оздоровлением. Это — сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, также на профильные смены направляются талантливые, одаренные ребята, — отметила она.

По словам специалиста, в Крыму организован и инклюзивный отдых и оздоровление, в профильных лагерях работают над расширением доступности учреждений для детей с различными нозологиями.

В прошлом году для государственных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления была установлена квота в размере 3 % для детей с инвалидностью и для детей с ОВЗ. В текущем 2026 году мы эту квоту расширили, теперь она составляет 5%, за счет чего мы планируем в текущем году оздоровить более 3300 детей данной категории, — подчеркнула она.

Особое внимание уделяется оздоровлению несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, добавила Шелухина.

Это такие ребята, которые попадают в сложные ситуации, и возможность попасть в детский оздоровительный лагерь на профильную смену, наполненную важными, нужными задачами, воспитательными мероприятиями, позволяет им адаптироваться, уделить больше внимания общению со сверстниками, положительному опыту. В текущем году мы планируем провести четыре профильные смены для 500 детей, состоящих на различных видах учета, — отметила она.

Для получения путевки родителям необходимо обратиться в муниципальное образование по месту жительства, в органы управления образованием, которые отвечают за отдых и оздоровление.

Там есть специалисты, которые принимают документы. С их перечнем можно ознакомиться на сайте Министерства или в муниципальном образовании. Для каждой льготной категории предусмотрен определенный пакет документов. Очередь для получения путевки отдыха и оздоровления начинает формироваться буквально с января, поэтому уже сейчас можно обращаться и подавать документы для постановки в очередь, — заключила специалист.

источник: РИА Новости Крым