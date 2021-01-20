Большинство крымских предприятий не ожидают повышения цен на свои товары и услуги в первом квартале 2021 года

По результатам регулярного опроса предприятий Республики Крым, участвующих в мониторинге Банка России, в декабре 2020 года замедлился ожидаемый рост цен на товары и услуги на ближайшие три месяца. Меньшее, чем в ноябре, число предприятий сообщило о возможном повышении цен. При этом большинство респондентов предполагали сохранить цены на прежнем уровне.

Крымские предприятия в настоящее время не испытывают серьезного влияния пандемии на производственную деятельность, а в течение первого квартала 2021 года ожидают восстановления спроса на производимую продукцию (преимущественно непродовольственные товары) до уровня 2019 года. Треть опрошенных предпринимателей ожидают улучшения ситуации в отрасли и в своей деятельности, — отмечают в пресс-службе Отделения Банка России по РК.

Формированию у крымских предприятий позитивных ожиданий способствуют смягчение условий банковского кредитования на фоне неоднократного снижения Банком России ключевой ставки в течение 2020 года и перехода регулятора к мягкой денежно–кредитной политике, а также незначительное влияние на их деятельность изменения валютного курса, либо же вовсе его отсутствие.

Результаты регулярных опросов предприятий, возможность обсуждения с руководством региональных органов власти, а также с представителями экспертного сообщества Крыма ситуации в отраслях экономики помогают Банку России учитывать при принятии решений по денежно-кредитной политике полный спектр информации о настроениях и ожиданиях бизнеса как в целом по стране, так и в региональном разрезе.

В настоящее время налажено сотрудничество более чем с сотней крымских нефинансовых организаций. Отделение по Республике Крым Банка России направляет всем участникам опросов аналитические обзоры. Присоединиться к опросу может любое предприятие, независимо от размера и вида деятельности. Мнение каждого предприятия важно для нас, — говорят в пресс-службе Отделения Банка России по РК.

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