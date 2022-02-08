Большинство медицинских документов в России переведут в электронный вид

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об обновлении единой государственной информационной системы в здравоохранении. По его словам, большинство медицинских справок и других документов будут переведены в электронный вид.

Получение медицинской помощи должно быть удобным для граждан, и для этого правительство продолжает работу по развитию цифрового контура в здравоохранении. Подготовлено обновленное положение о единой государственной информационной системе в этой сфере, — сказал Председатель Правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник.

По его словам, «эта система свяжет между собой все региональные медицинские организации«.

Большинство документов должно перейти в электронный вид, среди прочего — различные выписки, справки, медкарты, — уточнил Мишустин.

Премьер пояснил, что такой порядок позволит врачам не искать историю болезни.

Даже если человек переезжал, менял поликлинику, больницу, все сведения будут собраны в одном месте. Так гораздо удобнее, а в экстренной ситуации это может спасти человеку жизнь, — подчеркнул Премьер-министр РФ.

Он добавил, что «в ближайшее время возможности единой информационной системы расширятся по нескольким направлениям«.

В нее станут поступать данные из различных федеральных реестров, а также те, которые касаются лекарственного обеспечения граждан, о результатах медицинских освидетельствований, аккредитованных специалистах и данные, необходимые для противодействия распространению коронавируса, — перечислил Глава Правительства.

Мишустин считает, что анализ этих данных «позволит прогнозировать ситуацию и оперативно принимать меры, все это позволит усовершенствовать процесс оказания гражданам медицинской помощи и сделать его более эффективным«.

По материалам ТАСС.

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