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Большинство родителей в у не знают паролей от телефонов своих детей-подростков
фото: pikist.com

Большинство родителей в Крыму не знают паролей от телефонов своих детей-подростков

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:08 11.07.2024

Родители учеников младших классов чаще всего знают пароль от смартфонов детей, родители подростков — нет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие респонденты, имеющие детей в возрасте 6—17 лет.

В Крыму большинство родителей и мальчиков (77%), и девочек (79%) в возрасте от 6 до 11 лет знают, какой пароль установлен на смартфоне их ребёнка, а у некоторых защита вообще отключена либо ребенок пользуется кнопочным телефоном. 23% родителей сыновей и 21% родителей дочерей не знают пароль к детскому устройству.

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Чем старше становится ребёнок, тем чаще родители утверждают, что не знают пароль от его гаджета. Так, не знают пароль 56% родителей сыновей и 52% родителей дочерей 12—14 лет. А если чадо старше 15 лет, этот показатель достигает 70% и 84% соответственно.

Интересно, что дочерей контролируют чуть чаще в возрасте 6—11 лет, а сыновей — в подростковом возрасте.

Время проведения: 1—9 июля 2024 года

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