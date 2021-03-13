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Большинство россиян хотели бы уволиться с текущей работы. Но зарплата решает многое...
фото: Ono Kosuki (pexels.com)

Большинство россиян хотели бы уволиться с текущей работы. Но зарплата решает многое…

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:54 13.03.2021

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, сколько россиян хотят уволиться с текущей работы, и за какую зарплату готовы остаться на должности, которая их не устраивает. В исследовании приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов России.

Чаще других специалистов хотели бы уволиться представители сферы охраны (69%), а также работники из области торговли (68%). Столько же сотрудников транспортной сферы (68%) готовы сменить свое текущее место работы.

В строительстве недовольных работой специалистов оказалось 64%. Сменить место работы или профессию готовы также по 62% респондентов из ресторанного бизнеса и отрасли производства. В финансовой сфере текущая должность не устраивает 57% сотрудников. Среди медицинских работников желание поменять место работы выразили 55% опрошенных. В сфере образования уволиться хотели бы 53% участников опроса, а в области маркетинга и рекламы — 52%.

Наименьшая доля специалистов, которые готовы сменить работу, наблюдается в IT-направлении — из этой сферы хотели бы уволиться половина респондентов.

Большинство россиян хотели бы уволиться с текущей работы. Но зарплата решает многое...

Также на вопрос о желаемом размере зарплаты на нелюбимой работе именно IT-специалисты назвали самую большую среднюю цифру — 195 200 рублей в месяц. А самую низкую желаемую зарплату на нелюбимой работе назвали специалисты из сферы охраны — 89 990 рублей.

Продолжать трудиться на плохом месте специалисты в промышленности готовы за 180 300 рублей в месяц, в маркетинге и рекламе — за 170 100 рублей, а в сфере транспорта и логистики сотрудники готовы терпеть неустраивающую их должность за 156 800 рублей в месяц.

Чуть ниже оказались зарплатные пожелания у строителей — 149 900 рублей, а также у специалистов банковской и финансовой сферы — 135 800 рублей. Медицинские работники готовы остаться на плохом месте работы, если будут получать ежемесячно 126 800 рублей. Респонденты, указавшие сферу питания, ответили, что с нелюбимой работой их может примирить зарплата в 124 600 рублей.

Одну из самых низких зарплат за плохую работу готовы получать в сфере образования — 117 500 рублей, а специалисты сферы торговли будут продолжать работать за 97 000 рублей.

Большинство россиян хотели бы уволиться с текущей работы. Но зарплата решает многое...

Большинство россиян хотели бы уволиться с текущей работы. Но зарплата решает многое...

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