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Большинство сограждан считают получение высшего образования обязательным
Фото: pxhere.com

Большинство сограждан считают получение высшего образования обязательным

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:26 21.06.2024

Так ответили 87% опрошенных жителей страны, говорит «Вебер». Столько же респондентов хотели бы, чтобы их дети или внуки обязательно получили высшее образование. Общероссийский онлайн-опрос проводился в преддверии старта приемной кампании в высших учебных заведениях.

В Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского назвали самые востребованные специальности среди абитуриентов полуострова: это стоматология, реклама и связи с общественностью, политология, юриспруденция.

А в Крымском инженерно-педагогическом университете им. Ф. Якубова пользуются спросом IT-специальности, экономическое направление, факультет психологии, логопедии.

«Вебер» также сообщил, что в рамках опроса россияне выделили несколько основных причин, по которым люди решают учиться в вузе. Больше половины опрошенных мотивом поступления в ВУЗ назвали увеличение шансов на построение успешной карьеры, 50% – возможность получения более высокого дохода. 49% указали, что мотивом получать высшее образование является возможность трудоустройства, 33% – повышение социального статуса, а 30% – получение диплома.

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Социологическое агентство «Вебер» в своем роде уникально: оно сочетает классический подход с цифровыми технологиями, а в приоритет ставит людей – с их самобытными взглядами и противоречиями.

 

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