Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Большинство туристов готовы рекомендовать отдых в Крыму друзьям

crimeapress_news

Большинство туристов готовы рекомендовать отдых в Крыму друзьям
фото: MariaMir (pixabay.com)

Большинство туристов готовы рекомендовать отдых в Крыму друзьям

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:09 08.10.2020

Согласно опросу, проведенному интернет-сервисом для путешественников Biletix среди туристов, побывавших минувшим летом в Крыму, 72% готовы рекомендовать отдых на полуострове своим друзьям и близким. Год назад эта цифра составляла 81%, два года назад — 77%.

Большинство туристов готовы рекомендовать отдых в Крыму друзьям
Почти половина (45%) респондентов, посетивших Крым летом 2020 года, отмечает, что качество отдыха на полуострове выросло по сравнению с их прошлым посещением полуострова. Еще 38% затруднились с однозначным ответом на этот вопрос. 17% путешественников заявили, что качество отдыха ухудшилось.

Большинство туристов готовы рекомендовать отдых в Крыму друзьям

19% туристов (каждый пятый) оценил соотношение цены/качества летнего отдыха в Крыму на 5 баллов из 5. Однако большинство (36%) оценили туристические возможности Крыма на 4 балла.

Большинство туристов готовы рекомендовать отдых в Крыму друзьям

Больше всего туристам, отдохнувшим в Крыму в 2020 году, понравилась природа (30%), исторические достопримечательности (21%) и экологическая обстановка (12%). 11% опрошенных остались довольны качеством кухни и местных продуктов.

Большинство туристов готовы рекомендовать отдых в Крыму друзьям
Больше всего претензий среди путешественников возникло к транспортной системе полуострова: лишь 1% опрошенных оценил этот параметр положительно. По 5% туристов остались довольны качеством отелей и профессионализмом работников туристической сферы Крыма.

Всего в опросе приняло участие более 1500 человек, отдохнувших на российских курортах летом 2020 года. Крым был признан одним из наиболее популярных направлений для внутреннего туризма, наряду с Санкт-Петербургом, Калининградом, Анапой, Сочи, Геленджиком и Минводами.

Большинство туристов готовы рекомендовать отдых в Крыму друзьям

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.