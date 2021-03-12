Большинство жителей осажденного Севастополя получили «президентские» выплаты

Такую сумму в прошлом году к 75-й годовщине Победы получили все ветераны. В этом году Президент России Владимир Путин подписал Распоряжение о выделении из резервного фонда Президента 83 млн рублей для выплат лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя» по 75 тысяч рублей.

Выплаты направлены абсолютному большинству получателей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Директор Департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко сообщил, что 10 марта средства направлены более, чем тысяче человек.

По четырем жителям — собираем документы, — заявил чиновник.

Михаил Развожаев поручил директору Департамента проконтролировать выплаты жителям осажденного Севастополя.

Чтобы социальные службы проверили, что физически эти деньги дошли. Чтобы люди понимали, что эта выплата, о которой много говорили, — говорит Михаил Развожаев.

Во время заседания также были внесены изменения в постановление, согласно которому ветеранам войны – труженикам тыла выплатят по 25 тыс. рублей.

Есть 12 человек, которые относятся к этой категории. В 2020 году им, согласно указа Президента, была назначена выплата в размере 50 тыс. рублей. Поле того, как было принято решение о выплате по 75 тыс. рублей жителям осажденного Севастополя, мы обратились в Министерство труда и просим Правительство внести изменение в наше постановление, чтобы доплатить им по 25 тыс. рублей. Надо восстановить справедливость, — отмечает Станислав Борисенко.

Напомним, более пяти лет этот вопрос поднимался на уровне государства. В марте 2020 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к Президенту с этой инициативой, и в декабре вопрос был решен. Департамент труда и социальной защиты оперативно выдал ветеранские удостоверения.