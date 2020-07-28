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Большинству районов Крыма обезвоживание не грозит

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:49 28.07.2020

О том, что угрозы дефицита воды для большинства районов Республики Крым нет, заявил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

Вчера был приход 155 тысяч кубометров в три водохранилища при том, что Симферополь потребляет 160 тысяч в сутки. Смотрим за ситуацией, она развивается. Другим регионам (районам Крыма — прим. ТАСС) пока такой угрозы никакой нет, — цитирует главу РК ТАСС.

По словам Сергея Аксёнова, сейчас на полуострове благоприятная — пасмурная и дождливая — погода. Однако в будущем необходимо искать новые источники водоснабжения.

Конечно, вопрос не решен с орошением и мелиорацией, почему и говорим, что 800 млн кубометров, которые поступали по Северо-Крымскому каналу, заменить пока нет возможности. Но Крым и до Северо-Крымского канала живо развивался. И нам надо включить мозги — время прошло, технологии позволяют найти выход, — заявил Сергей Аксенов.

Большинству районов Крыма обезвоживание не грозит

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