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Большинству соискателей из не нужен письменный отказ в трудоустройстве
фото: pikist.com

Большинству соискателей из Крыма не нужен письменный отказ в трудоустройстве

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:05 29.03.2024

Официальный документ с указанием причин отказа в трудоустройстве не нужен соискателям. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители работодателей из Крыма.

В 96% компаний Крыма за последний год не было ситуаций, когда соискатели требовали выдать официальный документ с указанием причин отказа в трудоустройстве. Лишь 4% работодателей сталкивались с подобными случаями.

Чуть чаще за таким документом обращались к крупным компаниям.

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Среди предприятий различных сфер деятельности с требованиями оформить официальный отказ немного чаще сталкивались рекрутеры из банковской и IT-сфер, а также ритейла.

Обычно официальный документ с указанием причин отказа в трудоустройстве требуется кандидатам, направляемым Центрами занятости. Уровень безработицы сейчас очень низкий, поэтому снижение числа запросов на такого рода документы выглядит закономерным.

Время проведения: 19 февраля — 27 марта 2024 года

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