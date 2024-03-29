Большинству соискателей из Крыма не нужен письменный отказ в трудоустройстве

Официальный документ с указанием причин отказа в трудоустройстве не нужен соискателям. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители работодателей из Крыма.

В 96% компаний Крыма за последний год не было ситуаций, когда соискатели требовали выдать официальный документ с указанием причин отказа в трудоустройстве. Лишь 4% работодателей сталкивались с подобными случаями.

Чуть чаще за таким документом обращались к крупным компаниям.

Среди предприятий различных сфер деятельности с требованиями оформить официальный отказ немного чаще сталкивались рекрутеры из банковской и IT-сфер, а также ритейла.

Обычно официальный документ с указанием причин отказа в трудоустройстве требуется кандидатам, направляемым Центрами занятости. Уровень безработицы сейчас очень низкий, поэтому снижение числа запросов на такого рода документы выглядит закономерным.

Время проведения: 19 февраля — 27 марта 2024 года