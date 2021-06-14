Борцы-ветераны из Крыма взяли две «бронзы» чемпионата России в Ессентуках

Двое крымских борцов-ветеранов стали призерами чемпионата России по вольной борьбе среди мастеров ковра (ветеранов). Соревнования в рамках I Всероссийских летних спортивных игр 11-14 июня прошли в Ессентуках Ставропольского края.

Бронзовые медали в своих категориях завоевали симферополец Энвер Федосов (спортсмены 51-55 лет, до 88 кг) и евпаториец Сергей Грабаровский (46-50 лет, до 100 кг), — сообщат «Крымский спорт» .