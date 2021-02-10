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Борцы-вольники из Крыма завоевали десять медалей на чемпионате ЮФО
фото: Борцы Гулькевичи

Борцы-вольники из Крыма завоевали десять медалей на чемпионате ЮФО

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:52 10.02.2021

Десять медалей завоевала сборная Крыма на чемпионате Южного федерального округа по вольной борьбе. Соревнования с 8 по 10 февраля проходили в хуторе Ленинаван Ростовской области.

Как сообщил один из тренеров крымской сборной Эдем Муратов, в активе крымских ребят пять золотых, две серебряных и три бронзовых награды, — отмечает «Крымский спорт».

Результаты крымчан:

  • чемпионами в своих весовых категориях стали симферопольцы Расул Машезов (до 61 кг), Анзор Закуев (до 70 кг), Малик Шаваев (до 79 кг) и Артик Хугаев (до 97 кг), а также алуштинец Батрадз Газзаев (до 125 кг).
  • серебряные медали завоевали Алим Бесланеев (до 86 кг) и Марат Заникоев (до 97 кг),
  • бронзовые – Ахмед Алиев (до 61 кг) и Ренат Апшев (до 86 кг), все – из Симферополя, а также Бекир Ахмедов (до 65 кг) из Советского.

Всего в чемпионате приняли участие около ста спортсменов из Крыма, Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей. Были разыграны десять комплектов наград. Сборная Крыма уверенно выиграла командный зачет.

Борцы, занявшие первые-вторые места, получили путевки на предолимпийский чемпионат России, который 12-14 марта пройдет в столице Бурятии – Улан-Удэ. Таким образом, Крым на нем представят отличившиеся на ЮФО Расул Машезов, Анзор Закуев, Малик Шаваев, Артик Хугаев, Батрадз Газзаев, Алим Бесланеев и Марат Заникоев, а также получившие индивидуальный допуск алуштинцы Гурам Черткоев (до 97 кг) и Сослан Хинчагов (до 125 кг) и симферополец Азамат Закуев (до 92 кг) – всего десять борцов.

Борцы-вольники из Крыма завоевали десять медалей на чемпионате ЮФО

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