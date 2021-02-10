Борцы-вольники из Крыма завоевали десять медалей на чемпионате ЮФО

Десять медалей завоевала сборная Крыма на чемпионате Южного федерального округа по вольной борьбе. Соревнования с 8 по 10 февраля проходили в хуторе Ленинаван Ростовской области.

Как сообщил один из тренеров крымской сборной Эдем Муратов, в активе крымских ребят пять золотых, две серебряных и три бронзовых награды, — отмечает «Крымский спорт» .

Результаты крымчан:

чемпионами в своих весовых категориях стали симферопольцы Расул Машезов (до 61 кг), Анзор Закуев (до 70 кг), Малик Шаваев (до 79 кг) и Артик Хугаев (до 97 кг), а также алуштинец Батрадз Газзаев (до 125 кг).

(до 61 кг), (до 70 кг), (до 79 кг) и (до 97 кг), а также алуштинец (до 125 кг). серебряные медали завоевали Алим Бесланеев (до 86 кг) и Марат Заникоев (до 97 кг),

(до 86 кг) и (до 97 кг), бронзовые – Ахмед Алиев (до 61 кг) и Ренат Апшев (до 86 кг), все – из Симферополя, а также Бекир Ахмедов (до 65 кг) из Советского.

Всего в чемпионате приняли участие около ста спортсменов из Крыма, Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей. Были разыграны десять комплектов наград. Сборная Крыма уверенно выиграла командный зачет.

Борцы, занявшие первые-вторые места, получили путевки на предолимпийский чемпионат России, который 12-14 марта пройдет в столице Бурятии – Улан-Удэ. Таким образом, Крым на нем представят отличившиеся на ЮФО Расул Машезов, Анзор Закуев, Малик Шаваев, Артик Хугаев, Батрадз Газзаев, Алим Бесланеев и Марат Заникоев, а также получившие индивидуальный допуск алуштинцы Гурам Черткоев (до 97 кг) и Сослан Хинчагов (до 125 кг) и симферополец Азамат Закуев (до 92 кг) – всего десять борцов.