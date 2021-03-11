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Борец Эмин Сефершаев из Симферополя - победитель рейтингового турнира в Италии
фото: пресс-служба Министерства спорта РК

Борец Эмин Сефершаев из Симферополя — победитель рейтингового турнира в Италии

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:47 11.03.2021

Симферопольский борец Эмин Сефершаев стал победителем международного рейтингового турнира памяти Маттео Пелликоне, который завершился в Остии, пригороде итальянской столицы Рима. В состав сборной России на этот турнир были включены два представителя Крыма – мастера спорта международного класса Эмин Сефершаев из Симферополя (весовая категория – до 60 кг) и Бекхан Оздоев из Алушты (до 87 кг).

  • В квалификации подопечный Сергея Попенкова взял верх над американцем Стевеном Грегерсоном (5:0), в четвертьфинале по дополнительным показателям одолел Жансерика Сарсенбиева из Казахстана (2:2), а в полуфинале еще одного представителя США – Ильдара Хафизова (4:1). Таким образом Эмин Сефершаев был объявлен победителем Matteo Pellicone Memorial в категории до 60 кг.
  • Бекхан Оздоев (тренеры – Болат Абдулаев и Сергей Солодкий) завоевал бронзовую медаль в своем весе. Бекхан легко (по 8:0) справился в квалификации – с Кумаром Сунилом из Индии (8:0), а в четвертьфинале – с американцем Вальтером Стефановичем.

В полуфинале в упорной схватке алуштинец уступил венгру Давиду Лошонци (5:8). Однако в поединке за третье место Бекхан не имел проблем с американцем Джозефом-Патриком Рау (8:0), — отмечает «Крымский спорт».

 

Борец Эмин Сефершаев из Симферополя - победитель рейтингового турнира в Италии

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