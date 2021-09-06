Борец Эмин Сефершаев из Симферополя взял «серебро» международного турнира в Сербии

Мастер спорта международного класса Эмин Сефершаев из Симферополя стал серебряным призером прошедшего в субботу, 4 сентября, в сербском Младеноваце международного турнира по греко-римской борьбе памяти Любомира Ивановича.

Первоначально планировалось, что Сефершаев будет выступать в весовой категории до 60 кг, однако в последний момент по решению тренерского штаба сборной России он был заявлен в категорию до 55 кг (в которой, к слову, является действующим чемпионом Европы). Всего на турнире воспитанник Сергея Попенкова провел четыре схватки: обыграл действующего чемпиона России в этом весе Виктора Ведерникова (3:0), иранца Мохаммадхади Шаабанбнави (2:1) и серба Саболча Солонка (туше), но, к сожалению, в напряженнейшем поединке уступил еще одному иранцу – Дедмарцу Пойе (1:2), который в итоге и стал победителем в этой категории, — сообщает «Крымский спорт» .

Еще один крымчанин – мастер спорта международного класса Бекхан Оздоев из Алушты (тренеры – Болат Абдулаев и Сергей Солодкий) – остановился в шаге от пьедестала. В 1/8 финала Оздоев взял верх над сербом Векославом Любуричем (7:1), в четвертьфинале – над венгром Эриком Жилвассии (6:1), а вот в полуфинале уступил своему соотечественнику Миладу Алирзаеву (0:9). Не сложился у алуштинца и поединок за «бронзу» – поражение от еще одного россиянина Александра Комарова (0:7).

Всего сборная России, выступавшая в Сербии мощным составом (22 борца), завоевала 15 медалей (5 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовых). Для нашей команды этот старт стал проверочным перед чемпионатом мира, который состоится 2-10 октября в Осло (Норвегия).