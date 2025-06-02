Борец-классик Никита Евтухов из Симферополя – серебряный призер Всероссийских соревнований в Санкт-Петербурге

Никита Евтухов поднялся на пьедестал почета в весовой категории до 82 кг. Наш земляк на пути к финалу одержал три победы, но в решающий схватке, к сожалению, уступил мастеру спорта международного класса Евгению Байдусову из Нижегородской области – победителю юниорского (до 24 лет) первенства Европы-2025.

Отметим, что всего в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 14 регионов РФ, а также из Белоруссии и Армении.

источник: «Крымский спорт»

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