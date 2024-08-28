Борец-классик Рафаэль Юнусов из Симферополя – победитель Мемориала Аксенова

На ковер «Локомотив-Арены» вышли 224 атлета из Армении, Белоруссии, Бразилии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Кубы, Таджикистана, Узбекистана, Швейцарии, а также из 31 региона РФ. В весовой категории до 82 кг победителем стал мастер спорта международного класса Рафаэль Юнусов из Севастополя (тренеры – Виталий Левадный, Сергей Марьин и Александр Безручкин). В этом весе были заявлены 27 борцов. Рафаэль провел четыре схватки, три из которых завершил досрочно. В финале же севастопольцем был повержен Ираклий Калиндия из Ростовской области (5:0). Как и год назад, в весе до 97 кг «бронзу» завоевал мастер спорта России Азамат Сеитов из Симферополя, одновременно представляющий Крым и Севастополь. Спортсмен тренируется под руководством Болата Абдулаева, Сергея Солодкого и Виталия Левадного. Победил в этой категории Артур Саргсян из Владимирской области, — отмечает «Крымский спорт».