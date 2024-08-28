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Борец-классик Рафаэль Юнусов из Симферополя – победитель Мемориала Аксенова
фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя

Борец-классик Рафаэль Юнусов из Симферополя – победитель Мемориала Аксенова

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 11:01 28.08.2024

24-25 августа в Новосибирске прошел традиционный международный турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза Александра Аксенова («Мемориал Аксенова. Возрождение»).

На ковер «Локомотив-Арены» вышли 224 атлета из Армении, Белоруссии, Бразилии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Кубы, Таджикистана, Узбекистана, Швейцарии, а также из 31 региона РФ. В весовой категории до 82 кг победителем стал мастер спорта международного класса Рафаэль Юнусов из Севастополя (тренеры – Виталий Левадный, Сергей Марьин и Александр Безручкин). В этом весе были заявлены 27 борцов. Рафаэль провел четыре схватки, три из которых завершил досрочно. В финале же севастопольцем был повержен Ираклий Калиндия из Ростовской области (5:0). Как и год назад, в весе до 97 кг «бронзу» завоевал мастер спорта России Азамат Сеитов из Симферополя, одновременно представляющий Крым и Севастополь. Спортсмен тренируется под руководством Болата Абдулаева, Сергея Солодкого и Виталия Левадного. Победил в этой категории Артур Саргсян из Владимирской области, — отмечает «Крымский спорт». 

Отметим, что для российских борцов Мемориал Аксенова стал одним из этапов отбора команды на чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях.

Узнайте больше:  У борцов-классиков Крыма – четыре медали Открытых краевых соревнованиях в Краснодаре

источник: «Крымский спорт»

 

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