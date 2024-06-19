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Борец-вольник Анзор Закуев – обладатель «золота» Игр стран БРИКС в Казани
фото: ВКонтакте, Борцы КБР

Борец-вольник Анзор Закуев – обладатель «золота» Игр стран БРИКС в Казани

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:26 19.06.2024

Симферопольский борец-вольник, мастер спорта международного класса Анзор Закуев (тренеры – Арсен Закуев, Игнат Грек и Эдем Муратов; на фото – первый слева) стал победителем проходящих с 11 по 24 июня в столице Татарстана, Казани, V Игр стран БРИКС.

Крымчанин поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета в весовой категории до 74 кг. Анзор Закуев провел на турнире три схватки – и во всех одержал победы. В четвертьфинале наш земляк поверг Фазилддина Насритдинова из Узбекистана (11:3), в полуфинале одолел Джабраила Гаджиева из Азербайджана (5:3), а в финале взял верх над Муратом Джакуповым из Казахстана (2:0). Отметим также победу мастера спорта России Малика Шаваева (на фото – первый справа) в категории до 86 кг. До 2024 года Малик представлял Крым, — сообщает «Крымский спорт»

Всего в соревнованиях по вольной борьбе на Играх стран БРИК сборная России завоевала 10 медалей – 9 золотых и 1 бронзовую.

Узнайте больше:  У спортсменок-крымчанок – две "бронзы" на первенстве России по горному бегу вверх-вниз

источник: «Крымский спорт»

 

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