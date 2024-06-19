Борец-вольник Анзор Закуев – обладатель «золота» Игр стран БРИКС в Казани

Крымчанин поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета в весовой категории до 74 кг. Анзор Закуев провел на турнире три схватки – и во всех одержал победы. В четвертьфинале наш земляк поверг Фазилддина Насритдинова из Узбекистана (11:3), в полуфинале одолел Джабраила Гаджиева из Азербайджана (5:3), а в финале взял верх над Муратом Джакуповым из Казахстана (2:0). Отметим также победу мастера спорта России Малика Шаваева (на фото – первый справа) в категории до 86 кг. До 2024 года Малик представлял Крым, — сообщает «Крымский спорт».