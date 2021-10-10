"Бородач" и другие... Телеканал ТНТ4 - точно есть что посмотреть на досуге

А досуга у многих в жизни, «благодаря» пандемии, стало много… И, по всей видимости, в ближайший год ситуация особо не изменится. Так что, запасайтесь терпением, а заодно открывайте для себя новые возможности с точки зрения «Сам себе не поднимешь настроение — никто не поднимет». Беспроигрышный вариант в этом плане и наименее энергозатратный — хорошее кино и хорошие сериалы. Разного толка, но обязательно качественные. Телеканал ТНТ4 здесь в помощниках точно! Сериал «Бородач» видели? Время смотреть! Ведь, по оценкам его ценителей, спин-офф скетчкома «Наша Раша» (да, да — с буквально легендарным Михаилом Галустяном в роли колоритного, но катастрофически невезучего охранника) с первых минут делает главное — сподвигает на жизнь смотреть проще, культивируя не агрессию, а абсолютный юмор, без которого нынешняя реальность сожрёт кого хочешь.

Телеканал ТНТ4 — и зачем вам новости?

Тенденция последнего времени: всё больше людей считают, что новостей, политики, «слухов-сплетен», ток-шоу с совсем уж примитивными темами вроде «Кто от кого родил, да на какие деньги развёл» и т.д. стало в информационном пространстве слишком много. Как результат, число тех, кто видит острую необходимость в постоянном поглощении такого рода контента постоянно уменьшается. А вот армия тех, кто с головой уходит в соцсети становится всё больше. Но! В разы быстрее растёт когорта тех, кто находится в перманентном поиске развлекательного контента. Так вот: по статистике, 90 миллионов таких искателей ежедневно в качестве источника позитивных эмоций выбирают телеканал ТНТ4. И не зря. Есть здесь к чему «присмотреться» на досуге:

С 2019 года и по настоящее время телеканал делает собственную оригинальную озвучку лучшего зарубежного комедийного контента — выступления мировых звёзд стендапа, выпуски американской версии «Прожарки» и культовый сериал «Офис». В сентябрь 2021 года в эфире канала состоялась премьера второго сезона уникального реалити-сериала «Солдатки.Спецназ». В эфире ТНТ4 продолжают выходить популярные YouTube-шоу «Я себя знаю», «Блиц-крик», «Созвон», «Аутсайд стендап», — отмечают специалисты.

И ещё пара-тройка десятков проектов, которые, отличаясь отменным качеством, не дают скучать зрителям едва ли не всех возрастов (аудитория канала — от 14 до 44 лет). Причём речь идёт не только о России, телеканал доступен к просмотру жителям и всего постсоветского пространства, в стран Европы, и ОАЭ, и даже Северной Америки.

Впечатляет? Затягивает, как показывает практика! А всё потому, что не давит ТНТ4 лишним негативом, который льётся в последнее время на нас со всех сторон… Не верите? Так, пора уже проверить!