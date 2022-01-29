Борщевик — лечебные свойства, польза и применение

Борщевик – многолетнее растение с мощным полым, ребристым стеблем, растущим до 150 см, а в Латвии высота может достигать 3 метров в высоту. Стебель покрыт жесткими волосками, ветви находятся в его верхней части. Имеет приятный, слабо улавливаемый пряный запах. Растение отличается мощной корневой системой, обладает крупными листьями, вырастающими около полуметра в длину. Черешки стеблеобъемлющие и ,также как и стебель, покрыты чешуйками. Верхняя поверхность листьев гладкая, волосистость отмечается по средней жилке.

Цветет растение в июне-июле. Белые цветы собраны в крупный зонтик. Плоды борщевика (двузерновка) появляются в августе. Борщевик растёт в средней полосе России, в Сибири, на Урале, на Кавказе, в Удмуртии, на Алтае. Существует около 70 видов борщевика. Это растение способно размножаться самосевом

Борщевик – ядовитое растение

Некоторые виды борщевиков относятся к ядовитым растениям, способных повредить даже органы дыхания человека. Их можно встретить на полях, на приусадебных участках, на берегах водоемов и на пустырях. Наибольшую опасность борщевик представляет в летнее время. Сильная аллергия может быть вызвана запахом, пыльцой и соком ядовитого растения, известны случаи, когда люди получали токсические отравления. Содержащиеся в растении кумарин и эфирные масла способствуют образованию ожогов при прикосновении. Впоследствии могут наблюдаться болезненные состояния, сопровождающиеся тошнотой, рвотой, головной болью, головокружением.

Во время цветения борщевик особенно опасен. Сок растения, попадая на открытые участки кожи, повышает её восприимчивость к солнечным лучам, под их воздействием появляются ожоги, а затем и волдыри.

Огромную угрозу борщевик представляет для людей, подверженных аллергическим заболеваниям, реакция может быть самой непредсказуемой. Нужно быть осмотрительнее и не прикасаться к этому невероятно красивому растению, об этом нужно предупредить и взрослых, и детей.

Цветет культура на протяжении всего лета. Ее небольшие цветки собираются в крупный зонтик сложной формы. Их окрас, в зависимости от вида, может быть белым, зеленовато-желтым или розовым. Каждое растение имеет 80-100 тысяч цветков, содержащих много пыльцы и нектара, которые привлекают пчел. Плод – вислоплодник. Это крупная плоская семянка особого типа, в которой содержатся семена. Химический состав растения разнообразен. В нем содержатся:

сахар;

дубильные вещества;

клетчатка;

алкалоиды;

растительный белок;

эфирное масло;

кумарины;

каротин;

витамины С и В;

аминокислоты (аргинин, лизин, триптофан, метионин и др.);

минеральные вещества: кальций, титан, марганец, фосфор, медь, бор, никель.

Помимо перечисленных элементов, в корнях борщевика имеются галактан, глютамин и арабан. Эфирное масло, содержащееся в растении, имеет сложный состав. Основным его компонентом является октиловый эфир уксусной кислоты. Его содержание в масле составляет около 80%. Это вещество используется в медицине, так как обладает высокой активностью в отношении трихомонад.

Борщевик сибирский

Сибирский борщевик не выделяется буйным ростом, он безвреден, его можно увидеть во многих областях нашей страны. Цветки растения желтовато-зеленые, собранные в крупные сложные зонтики. Оно имеет маленькие плоды яйцевидной формы. Этот вид борщевика не представляет никакой опасности для здоровья человека, так как кумаринов и эфирных масел в нем содержится очень мало и они отличаются сенсибилизирующим действием.

До появления капусты корни борщевика варили, солили и употребляли в квашеном виде, это растение по вкусу напоминает капусту. В корнях и плодах борщевика сибирского содержатся эфирные масла, каротин, витамин С, дубильные вещества. В семенах имеется октиловый спирт. Борщевик сибирский – отменное лекарственное растение, на основе которого можно приготовить всевозможные полезные для организма средства, действующие успокаивающе при различных нервных расстройствах, судорогах, эпилепсии.

Борщевик обыкновенный

Трава борщевика обыкновенного представляет собой крупное многолетнее растение, растет в Европе и Азии. Ценными являются семена растения, содержащие масло с приятным ароматом. В масле обнаружен октиловый эфир уксусной кислоты. В составе масла листьев и цветков есть альдегиды, которые при созревании семян образуют спирт.

Масло борщевика легко растворяется в крепком спирте, эту жидкость используют для получения октилового спирта. Успокаивающим и противовоспалительным действием обладают семена борщевика.

Настой готовится из расчета 1 ч. л. семян борщевика на 250 мл кипятка. Средство настаивается 1 час. Пить его рекомендуется по 1/4 стакана 4 раза в день при спазмах желудка и женских недугах.

При диарее, дизентерии, гастрите, энтерите, отеках рекомендуется принимать экстракт борщевика по 20 капель. Для его приготовления нужно 100 г свежего измельченного растения борщевика настоять 7 дней на 200 мл 96%-го спирта. При спазмах в мышцах, кашле, проблемах кожи следует принимать по 10 капель 2 раза в день.

Свойства борщевика

С давних времен борщевик славился своими лечебными свойствами. Благодаря наличию фурокумаринов растение обладает бактерицидным действием, поэтому его применяют для лечения животных от гельминтов. В качестве сырья борщевик используется для получения псораленов – эффективных веществ, которые подходят для лечения от псориаза.

В цветках борщевика много пыльцы и нектара, это растение-медонос. Сок растения применяли при лечении язв и гнойных ран, при астме и эпилепсии. Корни использовались для приготовления снадобий, применяемых против болей в печени и для выздоровления от желтухи. Для борщевика характерны кормовые свойства. В растении содержатся углеводы, протеины, витамины и микроэлементы. Цинк, медь, марганец, железо, кальций позволяют использовать это прекрасное растение для комбинирования с другими культурами при производстве силоса для рогатого скота. Листья борщевика богаты хлорофиллом, каротином, дубильными веществами и эфирными маслами. Приготовленная пища с использованием борщевика имеет приятный овощной вкус и запах.

Ожоги от борщевика (ядовитого)

Борщевик сосновского — относится к ядовитым лекарственным растениям, может вызывать воспаление кожи, сходное с солнечным ожогом. Поражения соком и пыльцой растения могут образоваться не только при контакте незащищенной кожи с ним, но и через одежду. Выезжая на природу, необходимо обезопасить себя от возможной неприятной встречи с полезным и в то же время опасным растением.

Отличить борщевик сибирский (безвредный) от сосновского (ядовитого) можно по цветкам: у борщевика сибирского цветки зеленовато-желтоватые, листья тонкие и острые, а у сосновского цветки белые. Кроме того борщевик сосновского значительно крупнее по размерам (может быть даже выше человеческого роста), края листьев не гладкие, а как бы слегка надкусанные, а на стебле имеются волоски с фиолетовыми точками.

Если всё же контакт произошел и стало понятно, какое растение перед вами, необходимо на несколько дней прикрыть пораженные участки от солнечных лучей, предварительно промыв их водой с мылом, обработав спиртом или слабым раствором марганцовки. Также эффективно применение раствора фурацилина и препарата «Пантенол». Если ожог затронул слизистые любых органов, то нужно как можно быстрее обратиться в поликлинику.

Применение борщевика в народной медицине

Борщевик применяют для лечения различных нервных и кожных заболеваний. Растение необычайно полезно в виде успокаивающего средства при судорогах и эпилептических проявлениях, желчнокаменной болезни и воспалении почек. Целебные настои травы употребляют в случае нарушения работы желудочно-кишечного тракта, они снимают расстройства желудка, лечат дизентерию и усиливают аппетит. В виде ванночек используются снадобья из свежих листьев борщевика при ревматических болях и чесотке.

При желудочно-кишечных коликах или спазмах : 25 г высушенной травы заливают 400 мл кипятка и оставляют при комнатной температуре на 2 часа. Затем отжимают сырье и процеживают настой через сито. Принимают лекарство по 75 мл в день за 15 минут до приема пищи.

: 25 г высушенной травы заливают 400 мл кипятка и оставляют при комнатной температуре на 2 часа. Затем отжимают сырье и процеживают настой через сито. Принимают лекарство по 75 мл в день за 15 минут до приема пищи. При желчекаменной болезни поможет отвар на основе корней: возьмите 2 ст. л. измельченного сырья и залейте 1 стак. кипятка. Отправьте смесь на умеренный огонь и подержите 10 минут. Настаивайте снадобье еще 1 час, а затем профильтруйте. Вне зависимости от приемов пищи, употребляйте отвар по 50 мл трижды в сутки. Для уменьшения вязкости желчи и улучшения желчеотделения, пейте отвар из цветков бессмертника.

поможет отвар на основе корней: возьмите 2 ст. л. измельченного сырья и залейте 1 стак. кипятка. Отправьте смесь на умеренный огонь и подержите 10 минут. Настаивайте снадобье еще 1 час, а затем профильтруйте. Вне зависимости от приемов пищи, употребляйте отвар по 50 мл трижды в сутки. Для уменьшения вязкости желчи и улучшения желчеотделения, пейте отвар из цветков бессмертника. Для избавления от зубной боли , приготовьте такую настойку: 20 г измельченного корня залейте 200 мл спирта. Оставьте средство на ночь при комнатной температуре. Разведите готовое лекарство кипяченой водой в пропорции 1:1, и по мере необходимости выполняйте им полоскания ротовой полости.

, приготовьте такую настойку: 20 г измельченного корня залейте 200 мл спирта. Оставьте средство на ночь при комнатной температуре. Разведите готовое лекарство кипяченой водой в пропорции 1:1, и по мере необходимости выполняйте им полоскания ротовой полости. Если вас беспокоит ревматизм или боли в суставах : возьмите свежие листья и обдайте их кипятком. Заверните их в бинт или марлю и прикладывайте к больным местам для снятия болей. Продолжайте лечение до полного избавления от болевых ощущений.

: возьмите свежие листья и обдайте их кипятком. Заверните их в бинт или марлю и прикладывайте к больным местам для снятия болей. Продолжайте лечение до полного избавления от болевых ощущений. При наличии язв, ран и других кожных воспалений, приготовьте следующий настой: 30 г сухого сырья залейте 350 мл чистой холодной воды и настаивайте в теплом месте 3 часа. Затем процедите настой и отожмите жмых. Разовая доза такого лекарства составляет 30 мл. Принимайте его 4 раза в день до приема пищи.

Из корней борщевика готовят отвары, являющиеся превосходным лекарством при лимфаденитах и гинекологических опухолях. Борщевик – первый помощник для излечения желтухи и бронхиальной астмы.

Быстрое выздоровление наступает у больных, страдающих заболеваниями печени и желчного пузыря после применения следующего средства: 1 чайную ложку измельченных корней борщевика сибирского нужно залить одним стаканом крутого кипятка воды, кипятить 10 минут, настаивать до полного охлаждения и пить процеженный отвар 3 раза в день по столовой ложке.э

Противопоказания к применению борщевика

Прежде чем приступить к лечению серьезных заболеваний при помощи приготовленных отваров с применением борщевика, нужно знать, как организм реагирует на растения-аллергены, нет ли повышенной чувствительности к веществам, вызывающим аллергическую реакцию. Противопоказанием к применению борщевика является индивидуальная непереносимость.

Повышенная кислотность желудка, наличие язвы или гастрита.

Геморрой или трещины прямой кишки, которые провоцируются запорами.

Гиперчувствительность или индивидуальная непереносимость к таким препаратам.

Беременность и период лактации.

Кроме того, применение этой травы может снижать половую активность и привести к импотенции или бесплодию.

Также во время лечения очень важно контролировать давление у гипертоников. При отравлении растением у пациентов наблюдаются такие симптомы:

зуд и жжение кожи;

озноб;

головокружение;

головная боль;

волдыри и язвы на коже.

По материалам:

Сообщение Борщевик — свойства, польза и применение в народной медицине появились сначала на Медицина популярно .

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!