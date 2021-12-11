Ботинки DR.MARTENS: обувь для тех, кто ценит качество и любит себя

По той обуви, которую носит человек, говорят специалисты, можно определить степень его любви и уважения к себе. По той простой причине, что обувь — это не только статус и внешнее впечатление. От того, насколько комфортны или дискомфортны сапоги, туфли, босоножки, кроссовки и т.д., напрямую зависит здоровье их владельца, а значит и настроение. Хорошее самочувствие — мы себя ценим и любим, дела обстоят иначе — сами с собой не уживаемся. Чувствуете связь? Наверняка, но не без вопроса: существует ли обувь, которая совмещает в себе зачастую несовместимое — отлично выглядит, но и «сидит» априори хорошо, а также гарантированно долго служит своему хозяину?

Может и удивим, но да она существует. Легендарные ботинки DR.MARTENS именно из этой категории. Созданные в 1947 году (!), сегодня они практически культовая вещь. В гардеробах людей по всему миру, ценящих качественную обувь, «мартинсы» присутствуют в обязательном порядке. Благо нынче стать их владельцем можно довольно просто. Так, к примеру, можно купить ботинки Доктор Мартинс в Москве у поставщика на https://drmartens-rus.ru/. «У поставщика» — это важно! Потому как только обувь оригинального качества — гарантия того, что после покупки удастся прочувствовать все те преимущества, которые «зашиты» в настоящих ботинках DR.MARTENS.

Ботинки DR.MARTENS — о чём речь?

Отметим сразу: если в первые десятилетия своего существования «мартинсы» были обувью исключительно для мужчин, потому как создавались для людей рабочих профессий, трудящихся в сложных условиях, то сегодня бренд универсален. В ботинках DR.MARTENS щеголяют как мужчины, так и женщины. Ну и, конечно, создатели «мартинсов» стараются идти в ногу со временем — созданы десятки моделей буквально на все случаи жизни. Как результат, эти ботинки можно увидеть на ногах манекенщиц, маршрирующих по подиумам, «звёзд» экрана на красных дорожках фестивалей, брутальных мачо, покоряющих горы-леса, офисных клерков, девушек в ситцевых платьях.

С чего вдруг такая универсальность — спросят несведующие? Причина тому — обувь этого английского бренда немецкого происхождения «держится» на фундаменте из нескольких составляющих, которые обеспечивают её беспримерное качество. А именно ботинки DR.MARTENS:



производятся с учётом всех анатомических особенностей стопы человека, ведь изначально это была ортопедическая обувь;

они долговечны, потому как создаются из материалов, которые устойчивы как к практически любым воздействиям окружающей среды, так и и химических веществ;

не теряют форму в течение нескольких лет за счёт тонкой стальной спецпластины, вшитой в колодку.

Кстати, многие считают ботинки этого бренда всесезонными. По большому счёту — да. Однако сегодня компания производит «мартинсы» для всех сезонов, «плюс-минус» разными с точки зрения стилевых решений для ношения с разной одеждой.

Ботинки DR.MARTENS — отличительные особенности

Популярность ботинок влечёт за собой не самый приятный момент: на рынке много подделок. Потому, если хотите приобрести действительно оригинал, запоминайте отличительные черты настоящих «мартинсов». Основные:

ботинки этого бренда не могут стоит дёшево. В России средняя цена за оригинал — от 5 до 7 тысяч рублей в зависимости от модели. Всё, что дешевле (тем более, если в полтора-два раза) — хорошая реплика, если повезёт. Но чаще всего — по дешёвке продают китайский ширпотреб.

однозначный индикатор оригинала — качественно сделанная прошивка подошвы. Как правило, это жёлтая строчка! Хотя есть и модели без таковой. Она выполняется на уникальном заводском оборудование по технологии Goodyear Welt, которая обеспечивает буквально «припаивание» подошвы. Что, естественно, гарантирует долгий срок службы ботинок. Надо ли говорит, что «кустари» не в состоянии повторить этот момент на должном уровне?

качество отделки кожи. Он безупречно! Края ровные, хорошо обработанные, отсутствие лишних швов. О клее речь не идёт в принципе! Этим-то как раз отличаются китайские подделки — их можно определить, к слову, по характерному запаху.

петля на пятке. С чёткой надписью и тщательно обработанная.

люверсы (дырочки для шнурков). Они должны быть аккуратными, без зазубрин.

подошва. В оригинальных «мартинсах» она сделана из каучука, потому весьма эластичная. И! Сквозь неё просвечивается легендарная воздушная подушка D R.MARTENS, благодаря которой ботинки сохраняются анатомическую форму стопы, поддерживая её.

И вот, наверное, стоит озвучить неприятную новость — большинство из выше перечисленных признаков подделок можно распознать только уже получив на руки обувь. Хорошо, если покупаете ботинки оффлайн, а если онлайн? Обидно же, согласитесь, выложив круглую сумму, стать владельцем «недомартинсов»…

Потому главная рекомендация, связанная с приобретением легендарных ботинок — покупку делаем ТОЛЬКО в интернет-магазинах оригинальной обуви и аксессуаров Dr. Martens. Консультанты таких площадок заодно и помогут подобрать наиболее подходящую именно вам модель ботинок.

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