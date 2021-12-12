Ботинки Timberland — обувь, которая оправдывает свой статус «легенды» на все 100%

Обувь-«легенда» — вовсе не преувеличение, когда речь идёт о ботинках бренда Timberland. Компания вышла на рынок со своим предложением — жёлтыми ботинками на грубой подошве — в 70-х годах прошлого века и с тех пор из «топов» обувной моды не выпадала. При этом ботинки все годы своего существования эволюционируют. Создатели, сохраняя неизменное качество, привносят в модель инновационные элементы, которые закрепляют «тимберленды» в категории… буквально… совершенной обуви, рассчитанной на ситуации «и в пир, и в мир», всё прочнее.

Как результат: знатоки безапелляционно заявляют — если в вашем гардеробе Timberland ещё не прописались, то вы не знаете, что такое по-настоящему стоящие ботинки. При этом, правда, предупреждают — за славой бренда пытаются угнаться многие, так что подделок на рынке много. Ищите оригиналы! В России они точно есть — так, фирменные ботинки Timberland на timberland-diskont.com представлены во всей своей легендарной красоте. И пусть цены вас не пугают. «Тимберленды» стоят каждого потраченного на них рубля, потому как служить верой и правдой будут не один год, выручая при любой погоде и в любых обстоятельствах. Другими словами, мечтаете об обуви со статусом «Как я без это пары жил???» — подарите себе ботинки бренда Timberland.

Ну а для «невер», которым всё покажи да расскажи прежде, чем они примут решение даже в случае с вещами, проверенными опытом миллионов людей по всему миру, обозначим главные отличительные черты «тимберлендов», за которые они снискали себе непроходящую популярность. Итак:

Фирменные ботинки Timberland — это…

Заметим главное: с момента своего первого выпуска в 1973 году «тимберленды» в том, что касается внешнего вида, практически не изменилось. Тот вариант, когда создатели продукции, придерживаясь принципа «От добра добра не ищут», абсолютно правильно поступают. В итоге ботинки Timberland — это обувь, которая:

не боится сложных погодных условий, а значит является всесезонной. Технология литья под давлением, согласно которой верх ботинок соединяется с подошвой без швов, и силиконовая пропитка (специальное покрытие Ion-Mask), делают их водонепроницаемыми от слова «совсем».

не боится сложных рельефов. За счёт подошвы с амортизирующими свойствами и мощным протектором «тимберленды» — идеальная пара обуви для тех, кто любит или вынужден преодолевать расстояния по сложной местности (горы, леса, бездорожье и т.д.). Ботинки «держат» ногу в анатомически правильном положении, что защищает стопу от нечаянного травмирования. К слову, логотип этой обуви — дуб — был выбран неслучайно. Timberland изначально создавали как рабочих «лошадей» для лесорубов, работающих в отнюдь не комфортных условиях.

сложно поддаётся «убиванию». Долговечность «тимберлендов» обеспечена за счёт материала, из которого изготавливаются. Это традиционно плотнозернистая кожа (нубук).

Фирменные ботинки Timberland — чья это обувь?

Ещё одна особенность «тимберлендов» — за годы своего существования ботинкам удалось выйти из группы «рассчитано на крепких мужчин» и вырасти до уровня настоящего «унисекса». В самом хорошем смысле этого слова! К этим ботинкам одинаково уважительно относятся как мужчины, так и женщины. Причём разных профессий и рода занятий: ко двору они приходятся и у тех, кто занят тяжёлым трудом, и у офисных клерков, и у тех, кто с модой на «ты», и у тех, кто далёк от «всяких там fashion-глупостей».

Популярности ботинкам, конечно, добавляет и тот факт, что в последнее время их модельный ряд расширился. Традиционные жёлтые «тимберленды», разумеется, вне конкуренции, однако ассортимент бренда помогает не ограничивать себя в выборе наиболее подходящей пары под конкретный случай. Как-то:

по конфигурации

по цвету

Надо ли говорить, что при таком разнообразии «тимберленды» могут стать отличным акцентом любого образа в том, что касается стиля?

«Качество выше, чем вам когда-либо понадобится!» — это слоган бренда Timberland. Звучит громко, скажете? Так проверьте его на деле. «Тимберленды» точно стоят вашего повышенного внимания.

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