Бойцам из Крыма на Курском направлении передали авто для боевых задач

Легендарные крымские морпехи одними из первых были направлены на Курское направления для борьбы с врагом. Народный фронт передал бойцам автомобиль для подвоза личного состава, боеприпасов и эвакуации раненных.

Наши крымские ребята смену дислокации на Курскую область восприняли как настоящие воины: готовы защищать нашу Родину в любой точке. Народной помощи они благодарны, а поддержку от родного Крыма воспринимают с особым душевным трепетом.

На фронте авто необходимы, можно сказать нужны как воздух. Это выполнение боевых задач, это спасение наших раненных ребят. От нашей роты морской пехоты выражаем огромную благодарность Народному фронту, теперь наша группа стала мобильнее, — поделился крымские боец с позывным «Таврида».

Машина была передана в рамках масштабной федеральной акции по поддержке бойцов на Курском направлении. Вручить новую автотехнику ребятам вызвались наши крымские волонтеры из Молодежного крыла Народного фронта, которые уже больше месяца помогают курянам на месте.

Были очень рады увидеть наших героических земляков. Мы здесь помогает бойцам и мирным жителям как можем, а наши бойцы в бою защищают не только Курскую область, но и всю нашу страну и весь народ. Спасибо нашим ребятам!, — отмечает координатор Молодежного крыла Народного фронта в Крыму Александр Карданов.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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