Бойцам в зону СВО из Евпатории отправили очередной гуманитарный груз

В Евпатории продолжается регулярная работа по оказанию гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Так, бойцам была отправлена очередная партия необходимых вещей.
Спасибо каждому, кто не остается в стороне! Ваше участие и добрые слова — это огромная сила. Вместе мы — надежный тыл. И вместе мы обязательно дождемся наших героев с победой, — отметила глава города Галина Герасимова.
источник: пресс-служба администрации Ялты
