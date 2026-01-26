Прямо сейчас:
Бойцам в зону СВО из Евпатории отправили очередной гуманитарный груз
фото: пресс-служба администрации Евпатории

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 14:58 26.01.2026

В Евпатории продолжается регулярная работа по оказанию гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Так, бойцам была отправлена  очередная партия необходимых вещей.

Спасибо каждому, кто не остается в стороне! Ваше участие и добрые слова — это огромная сила. Вместе мы — надежный тыл. И вместе мы обязательно дождемся наших героев с победой, — отметила глава города Галина Герасимова.

источник: пресс-служба администрации Ялты

