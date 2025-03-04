Бойцов территориальной обороны «Барс-Крым» отмечены наградами

Выполняя боевое распоряжение командования Черноморским флотом Военно-Морского Флота Российской Федерации по охране рубежей Республики Крым в ночное время, личный состав 11 батальона с помощью стрелкового оружия сбил беспилотный летательный аппарат, который пытался атаковать крымские позиции.

Сергей Аксёнов высоко оценил уровень подготовки бойцов, выразил им признательность за смелость и решимость.

Наши защитники не растерялись в сложившейся ситуации, проявили настоящее мастерство. Отличная работа, так держать. Эти действия еще раз продемонстрировали врагу, что нас не сломить, а любое поползновение в сторону Крымского полуострова – это билет в один конец, – акцентировал Глава республики.

Также Сергей Аксёнов подчеркнул, что бойцы всегда могут рассчитывать на помощь и содействие органов власти Крыма всех уровней и лично Главы республики.

Всегда помните, что мы – вместе. Сегодня в окопе ни у кого отсидеться не выйдет. Время одиночек прошло. Работаем единой командой, – сказал Глава Крыма.

В свою очередь, бойцы теробороны «Барс-Крым» рассказали о том, как несут службу, поделились деталями произошедшего и поблагодарили Сергея Аксёнова за оперативную помощь по всем возникающим вопросам.

За проявленное личное мужество, высокий патриотизм, защиту конституционных прав и свобод жителей Республики Крым Сергей Аксёнов отметил бойцов наградами: медалями «За защиту Республики Крым», медалью «За мужество и доблесть».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым