Бойцы благодарят крымских «кулибиных» за разработку анализаторов частот

Крымские народные разработчики продолжают помогать защищать наших бойцов от вражеских дронов. Вместе со средствами радиоэлектронной борьбы на полуострове разрабатывают и анализаторы частот, которые выступают детекторами дронов.

Несколько партий таких анализаторов Народный фронт благодаря финансовой поддержке жителей Крыма и крымских предприятий отправил на позиции бойцов на Херсонском и Запорожском направлении.

Комплексная защита от дронов предполагает средства радиоэлектронной борьбы и анализаторы частот. То, что наши крымчане не просто делают, но еще и постоянно совершенствуют такие разработки вызывает только чувство уважения и благодарности. Спасибо, вещи действительно нужны, они сохраняю жизни и помогают приблизить нашу победу, — отмечает крымский боец с позывным «Вектор».

А вместе с «кулибинскими» разработками ребятам передают маскировочные сети, которые целые дни напролет продолжают плести наши жительницы Крыма.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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