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Бойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении - "За Крым!"

Бойцы «Днепра» сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении — «За Крым!»

Опубликовал: news-parser в Актуально 13:06 08.07.2026

Расчеты ударных БПЛА группировки российских войск «Днепр» уничтожили пикап и блиндаж противника на Ореховском направлении в Запорожской области, тем самым сорвав ротацию противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате удара сорвана очередная попытка ротации подразделений противника на передовых позициях. Все назначенные объекты поражены, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что удары ВСУ по гражданским объектам Крыма не остаются безнаказанными. Операторы перед запуском FPV-дронов подписывают боевую часть надписью «За Крым». Теперь это стало традицией.

Дежурство расчетов БПЛА организовано таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение и поражение любых военных объектов ВСУ или его живой силы. А грамотная организация и взаимодействие разведывательных расчетов беспилотных систем с ударными, позволяет наносить максимальный ущерб противнику в зоне боевого соприкосновения.

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Утром 8 июля в Минобороны сообщили, что в течение минувшей ночи силами ПВО были уничтожены 415 украинских беспилотников над Крымом и несколькими другими регионами России.

ВСУ ужесточили удары беспилотниками по Республике Крым и Севастополе в мае текущего года. В некоторые дни совершаются неоднократные попытки атаковать объекты инфраструктуры, в том числе всего энергетики, при налетах роев дронов.

источник: РИА Новости Крым

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