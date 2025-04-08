Бойцы из Крыма дали оценку маскировочным сетям, которые плетут дети

Маскировочные сети в Крыму плетут не только добровольцы, «серебряные» волонтеры и народные полки, но и наши дети вместе с молодежью. Целую партию маскировочных сетей, сплетенную учителями и детьми одной из школ Народный фронт передал по срочному запросу бойцов на Херсонское направление. Присоединиться к плетению в свободное время могли все ученики при поддержке учителей и родителей.

Сети нужны всегда. Применяются везде, на технике, на позициях. Частые экстренные ситуации, когда сети буквально помогают спасать жизни. Такая помощь — просто необходима. То, что это помогали плести школьники, заряжает мотивацией невероятно, — цитирует пресс-служба Народного фронта в Крыму бойца с позывным «Таганай».

За последний месяц Народный фронт передал несколько десятков сетей разным подразделениям на Запорожском, Херсонском направлениях и защите Крыма.

В этот раз сети нам привезли из артековской школы для местных ребят. Бойцы отмечают, что сделаны они достаточно качественно и вдвойне приятно, что в них настоящая детская поддержка и любовь, — отмечает руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Вместе с сетями бойцам передали партию строительной помощи для обустройства новых позиций.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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