Главная | Актуально | Бойцы из Крыма сражаются на передовой самых опасных миссий на Донбассе
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:14 03.12.2025

Народный фронт и МДЦ «Артек» передали уже второй квадроцикл для бойцов на передовую Донбасса. Адресаты высоко оценили технику и называют её основной при выполнении задач.

Сейчас, в дожди и слякоть, передвижение на передовой особенно затруднительно. Наш боец с позывным «Турист» передает привет всему Крыму и родному коллективу Артека и делится, что проходимость на обычных авто — никакая. Движение по пересеченной местность под регулярными атаками вражеских дронов — сложнейшая задача, квадроцикл подходит лучше всего, — отметил боец.

Прошлый квадроцикл из Крыма уже зарекомендовал себя как в подвозе припасов и доставке групп, так и в эвакуации раненых. Особенно эффективна техника при спасении от вражеских «птичек» за счёт большого обзора. Каждый квадрик «маскируется» сетями. Второму квадроциклу и комплекту запасок бойцы очень рады.

Технику Народный фронт смог приобрести благодаря поддержке МДЦ «Артек». Весь коллектив ждёт всех своих сотрудников, ушедших на фронт добровольцами или во время мобилизации, и от всей души поддерживает ребят.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

