Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Бойцы крымского медотряда в зоне СВО: «Мы не супергерои, обычные парни, но всех, кого забирали – спасли»
актуально в республике
Бойцы крымского медотряда в зоне СВО: «Мы не супергерои, обычные парни, но всех, кого забирали – спасли»

Бойцы крымского медотряда в зоне СВО: «Мы не супергерои, обычные парни, но всех, кого забирали – спасли»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:58 04.12.2023

Осенью этого года страну поразили тяжелые кадры прилета по медицинскому авто в зоне СВО, на котором эвакуировали наших раненных ребят. Народный фронт передал ребятам новую буханку и узнал, как они чувствуют себя на реабилитации. После прилета у одного бойца из медотряда оторвало руку, второго контузило.  С ним и удалось встретиться во время реабилитации в Крыму.

Сколько мы работаем и по Херсонской и по Запорожской зоне СВО, никто у нас при эвакуации не погиб. И в этот раз тоже, хотя накрыло нас вместе с 4 раненными, один тяжелый лежачий был. После прилета никого не бросили, всех вытащили и спасли, — делится герой с позывным «Медведь».

Пока его товарищ реабилитируется и готовится к жизни с современным протезом, он сам заканчивает реабилитацию после контузии и готовится вернуться на фронт. Потому что, невозможно передать радость от встречи с каждым спасенным им бойцом. Ради этого будет стоять до конца.

Узнайте больше:  Сергей Аксёнов: "У крымских спортсменов должна быть возможность подтверждать свое мастерство на альтернативных площадках"

А что буханка? Она «выжила», её пытались добить, уничтожить, сжечь, но, как и у бойцов, у авто десантный дух, поэтому победить «железного коня» не удалось. Она на ходу и выполняет другие задачи. А с новой машиной для эвакуации помог Народный фронт.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Донбасс

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Донбасс
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.